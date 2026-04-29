Dieselul, tot mai greu de folosit în Europa. Ce trebuie să știe șoferii români ca să nu fie amendați în Germania și Italia în 2026

Sursă: realitatea.net

Pentru șoferii români care locuiesc în diaspora, călătoresc frecvent sau tranzitează marile orașe europene, anul 2026 vine cu schimbări majore în ceea ce privește circulația mașinilor diesel. Extinderea zonelor cu emisii reduse în Germania și Italia schimbă radical regulile de acces în centrele urbane, iar restricțiile nu mai vizează doar vehiculele foarte vechi.

Noile reglementări aplicate în sistemele „Umweltzone”, „Diesel-Fahrverbot”, „ZTL” și „Fascia Verde” au ridicat pragul interdicțiilor până la standardele Euro 5, iar în unele zone inclusiv anumite vehicule Euro 6 sunt atent verificate. Pentru românii care folosesc zilnic mașina personală, informarea a devenit esențială pentru evitarea amenzilor automate și a problemelor legale.

Reguli mai dure în Germania pentru mașinile diesel

Germania rămâne una dintre țările care au deschis drumul zonelor cu emisii reduse, însă în 2026 regulile au devenit considerabil mai stricte. Dacă în trecut celebra plachetă verde era suficientă pentru acces în multe orașe, acum acest lucru nu mai garantează intrarea în toate zonele urbane.

Autoritățile locale au primit dreptul de a introduce interdicții clare pentru anumite segmente de drum sau chiar pentru cartiere întregi, în special pentru mașinile diesel care nu ating standardul Euro 6.

München închide accesul pentru multe mașini Euro 5

În capitala Bavariei, autoritățile au trecut la faza finală a planului de reducere a poluării. În 2026, accesul în zona delimitată de inelul „Mittlerer Ring” este permis, cu puține excepții, doar pentru vehiculele diesel Euro 6 și pentru mașinile electrice sau hibride.

Asta înseamnă că multe mașini diesel Euro 5, care până anul trecut puteau circula în anumite condiții, nu mai au acces.

Amenda pentru nerespectarea regulii este de 100 de euro , la care se adaugă taxe administrative de aproximativ 28,50 euro .

Pentru șoferii români care dețin astfel de mașini, una dintre variante este verificarea existenței unui sistem de tip „retrofit”, respectiv filtre de particule secundare omologate, care în anumite situații pot permite accesul legal.

Berlin și Hamburg monitorizează automat numerele de înmatriculare

În alte mari orașe germane, restricțiile nu vizează întotdeauna întregul oraș, ci anumite artere considerate critice pentru nivelul poluării.

În Berlin, de exemplu, există restricții pe segmente importante de drum, inclusiv pe Leipziger Straße.

În 2026, sistemele de supraveghere au fost modernizate, iar camerele cu scanare automată a numerelor de înmatriculare verifică instant dacă un vehicul diesel Euro 5 a intrat într-o zonă interzisă.

Pentru românii care vin din țară, placheta ecologică „Feinstaubplakette” rămâne obligatorie și poate fi cumpărată online sau de la stațiile TÜV și DEKRA, costul fiind de aproximativ 6–10 euro .

Totuși, este foarte important de reținut că simpla prezență a plachetei verzi pe parbriz nu garantează accesul în zonele cu interdicție diesel dacă mașina este Euro 5.

Italia extinde restricțiile în marile orașe

Și în Italia, autoritățile au înăsprit considerabil regulile pentru vehiculele diesel.

În 2026, zonele istorice și cele centrale au devenit aproape inaccesibile pentru mașinile mai vechi, iar sistemele electronice de control funcționează permanent.

Roma extinde „Fascia Verde”

În capitala Italiei, Primăria a activat noi porți electronice în zona „Fascia Verde”, iar interdicția pentru vehiculele diesel Euro 4 și Euro 5 este permanentă de luni până sâmbătă.

Măsura se aplică inclusiv rezidenților, inclusiv românilor care locuiesc în Roma și folosesc zilnic astfel de vehicule.

Aceștia sunt obligați fie să înlocuiască mașina, fie să se înscrie în programe speciale de monitorizare.

Amenzile pornesc de la 168 de euro , iar în caz de recidivă se poate ajunge inclusiv la suspendarea permisului.

Milano, printre cele mai restrictive orașe din Europa

Milano este considerat în 2026 unul dintre cele mai restrictive orașe europene pentru mașinile diesel.

Sistemul este împărțit în două zone distincte.

Area B acoperă aproape întreg orașul, iar accesul mașinilor diesel Euro 5 este interzis în zilele lucrătoare, între 07:30 și 19:30 .

În Area C , adică centrul istoric, regulile sunt și mai dure. Chiar dacă accesul este condiționat de o taxă zilnică ajunsă la 7,50–10 euro , mașinile diesel sub Euro 6 sunt interzise total, indiferent de plată.

Cu alte cuvinte, taxa nu oferă drept de acces dacă mașina nu respectă standardul minim.

Soluția MoVe-In pentru cei care nu își schimbă imediat mașina

Pentru românii care locuiesc în regiunile Lombardia, Piemonte sau Veneto și nu își permit să schimbe imediat mașina, există sistemul MoVe-In .

Acesta presupune instalarea unui „black box” pe vehicul, care oferă o cotă anuală de kilometri ce poate fi parcursă în zonele restricționate chiar și cu o mașină mai poluantă.

În general, limita este de aproximativ 1000–2000 km pe an , iar costul pentru primul an este de circa 50 de euro .

Pentru mulți șoferi, aceasta poate fi o soluție temporară utilă.

Ce trebuie să facă șoferii români ca să evite amenzile

În 2026, sistemele sunt complet automatizate, iar autoritățile nu mai fac diferențe între turiști, rezidenți noi sau localnici.

Este esențial ca fiecare șofer să verifice exact standardul Euro al mașinii în cartea de identitate a vehiculului, fără a se baza exclusiv pe anul fabricației. Există mașini produse în 2015 care sunt Euro 5, dar și modele din același an care sunt deja Euro 6.

Aplicațiile actualizate precum Waze și Google Maps includ alerte pentru zonele ZTL, însă una dintre cele mai utile rămâne aplicația „Green-Zones”, disponibilă în toată Uniunea Europeană pentru Google Play și App Store, care indică în timp real dacă vehiculul are acces într-o anumită zonă.

O altă variantă inteligentă este utilizarea parcărilor de tip Park & Ride (P+R) în orașe precum München, Stuttgart, Milano sau Roma. Acestea sunt amplasate la periferie, în afara zonelor restricționate, de regulă lângă stații de metrou sau tren urban, și sunt mai accesibile ca preț.

Mesajul autorităților este clar în 2026

În aprilie 2026, direcția adoptată de marile orașe europene este evidentă: mașinile diesel Euro 5 și sub acest standard sunt eliminate treptat din centrele urbane.

Pentru românii din diaspora, asta înseamnă fie investiția într-un vehicul mai nou, fie o planificare mult mai atentă a traseelor zilnice.

În plus, amenzile colectate prin sistemele transfrontaliere ajung în România în doar câteva săptămâni, astfel că ignorarea restricțiilor nu mai reprezintă o opțiune. Informarea și folosirea tehnologiei disponibile devin cele mai sigure metode pentru protejarea bugetului de sancțiunile semnificative aplicate în acest an.