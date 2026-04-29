Fermele de porci, în colaps: revolta crescătorilor de animale

Fermele comerciale de creștere a porcilor din România trec printr-o perioadă critică, pe fondul scumpirilor și al dezechilibrelor din piață. Crescătorii spun că vânzările au scăzut, iar prețurile obținute nu mai acoperă costurile. În aceste condiții, multe exploatații riscă să se închidă în următoarele luni, dacă nu apar măsuri de sprijin, potrivit Realitatea PLUS.

Semnalul de alarmă vine din partea Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România, care arată că diferența dintre costuri și prețul de vânzare a devenit greu de susținut. Potrivit datelor din sector, fermierii primesc în jur de 5,5 lei pe kilogramul viu, în timp ce costul real de producție depășește 6,5 lei/kg.

Cu alte cuvinte, fiecare animal vândut aduce pierdere. În timp, acest lucru blochează investițiile și reduce capacitatea fermelor de a continua activitatea în condiții normale. Problemele din producția internă se văd direct în piață. România reușește să acopere doar aproximativ jumătate din necesarul de carne de porc, restul fiind completat prin importuri. Pe termen scurt, această soluție acoperă consumul, dar pe termen lung crește dependența de piețele externe.

Pesta porcină africană, un factor care a destabilizat piața

Situația actuală nu a apărut peste noapte. Efectele pesta porcină africană continuă să se resimtă în sector. Boala a redus efectivele de animale și a afectat fluxul de producție, iar refacerea acestuia a fost lentă și costisitoare. În combinație cu scumpirile și cererea mai mică, impactul devine și mai greu de gestionat pentru fermieri.

În acest moment, crescătorii cer intervenții rapide pentru a evita închiderea fermelor. Printre solicitări se numără sprijin financiar direct, măsuri pentru protejarea producției locale și corectarea dezechilibrelor din lanțul comercial, unde diferențele de preț dintre fermă și raft sunt semnificative. Fermierii spun că nu mai este vorba doar despre profit, ci despre supraviețuirea sectorului.