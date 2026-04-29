Tragedie în București: o doctoriță a fost găsită spânzurată în apartament. În ultimele luni trecuse prin momente cumplite

Sursă: realitatea.net

O femeie în vârstă de 42 de ani, medic de profesie, a fost găsită decedată în propria locuință din București. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, doctorița ar fi lucrat până anul trecut la Institutul Național de Medicină Legală din Capitală, iar în ultimele luni ar fi trecut printr-o perioadă extrem de dificilă.

Descoperirea a fost făcută în apartamentul în care aceasta locuia singură, într-un imobil din București, iar cazul a intrat imediat în atenția anchetatorilor.

Descoperire șocantă în apartamentul din Capitală

Primele date arată că femeia a fost găsită fără viață în apartamentul său aflat la etajul al doilea al unui bloc din București.

La fața locului au ajuns de urgență echipaje de intervenție, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Potrivit informațiilor preliminare, femeia ar fi fost găsită spânzurată de aparatul de aer condiționat din locuință.

Vestea a provocat un val de reacții, mai ales în contextul în care este vorba despre o persoană cunoscută în domeniul medical.

Polițiștii și procurorii continuă cercetările

După descoperirea făcută în locuință, polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs decesul.

În acest moment, oamenii legii verifică toate detaliile legate de ultimele ore din viața femeii și încearcă să reconstruiască firul evenimentelor.

Primele indicii nu ar indica implicarea altor persoane, însă verificările sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.

Surse: pierderea mamei și problemele profesionale au afectat-o puternic

Surse apropiate anchetei susțin că medicul ar fi fost marcat de mai multe evenimente dificile petrecute în ultimul an.

Printre acestea se numără pierderea mamei sale, un moment care ar fi afectat-o profund, dar și situația profesională.

Aceleași surse afirmă că femeia nu și-ar mai fi continuat activitatea la Institutul Național de Medicină Legală din București după anul trecut.

Potrivit unor surse, aceasta era foarte supărată din cauza pierderii locului de muncă și le-ar fi spus celor din jur că a fost destituită pe nedrept.

În plus, sursele citate arată că femeia locuia singură și nu avea copii.

Ancheta merge mai departe

Autoritățile continuă cercetările pentru a lămuri toate aspectele legate de acest caz, urmând să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Totodată, autoritățile reamintesc faptul că în situații de criză emoțională există servicii de sprijin specializate, iar persoanele care se confruntă cu dificultăți sunt încurajate să ceară ajutor.