Percheziții în cinci județe și în București, într-un dosar de obținere ilegală de fonduri

Sursă: Realitatea.Net

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș desfășoară miercuri dimineață 71 de percheziții în cinci județe și în București, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și obținerea ilegală de fonduri.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, pun în executare miercuri, 29 aprilie 2026, un număr de 71 de mandate de percheziție domiciliară.

„În această dimineaţă, 29 aprilie 2026, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Timiş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, pun în executare 71 de mandate de percheziţie domiciliară. Activităţile se desfăşoară pe raza judeţelor Timiş, Bistriţa-Năsăud, Mehedinţi, Gorj, Braşov şi în municipiul Bucureşti”, a transmis IPJ Timiș.

În dosar sunt efectuate cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și obținere ilegală de fonduri.

