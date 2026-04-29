Banca Mondială, avertisment global: 45 de milioane de oameni riscă foametea pe fondul crizei energetice generate de război

Sursă: Realitatea.net

Un raport al Banca Mondială avertizează că nu mai puțin de 45 de milioane de oameni din întreaga lume ar putea ajunge în insecuritate alimentară acută în acest an.

Motivul este legat direct de războiul din Orientul Mijlociu, care generează un șoc major pe piața petrolului și împinge în sus costurile la nivel global. Potrivit analizei, conflictul a dus la deteriorarea infrastructurii energetice și la scoaterea de pe piață a aproximativ zece milioane de barili de petrol pe zi.

Această scădere a ofertei a declanșat o creștere rapidă a prețurilor la energie, ceea ce se transmite mai departe în economie, afectând inflația și costul vieții. Prețurile petrolului au revenit peste 110 dolari pe baril, cu peste 50% mai mult decât înainte de conflict. Efectele nu se opresc la energie. Închiderea efectivă a strâmtorii Ormuz, un punct esențial pentru transportul maritim global, afectează aprovizionarea cu îngrășăminte. Acest lucru duce la o creștere a prețurilor alimentelor, pe fondul costurilor mai mari din agricultură. Banca Mondială estimează că prețurile îngrășămintelor vor crește cu 31% în 2026, în principal din cauza unei majorări de 60% a prețului la uree.

Avertismente din partea băncilor centrale

Situația începe să îngrijoreze și instituțiile financiare majore. Christine Lagarde a avertizat asupra riscului de raționalizare a alimentelor, în contextul perturbărilor din lanțul de aprovizionare. În paralel, creșterea inflației ar putea determina băncile centrale să majoreze dobânzile, ceea ce ar face datoria mai scumpă, în special pentru economiile vulnerabile.

„Războiul lovește economia globală în valuri cumulative: mai întâi prin creșterea prețurilor la energie, apoi prin creșterea prețurilor la alimente și, în final, prin inflație mai mare, ceea ce va duce la creșterea ratelor dobânzilor și va face datoria și mai scumpă.”, a declarat Indermit Gill.

Impactul nu este distribuit uniform.

„Cei mai săraci oameni, care cheltuiesc cea mai mare parte din venitul lor pe alimente și combustibili, vor fi cel mai grav afectați, la fel ca și economiile în curs de dezvoltare care se luptă deja cu poveri mari ale datoriilor. Toate acestea ne amintesc de un adevăr crud: războiul este o dezvoltare inversă.”, a mai spus Indermit Gill.

Banca Mondială estimează că inflația va ajunge la 5,1% în cele mai sărace țări în acest an. În anumite regiuni, efectele sunt deja vizibile. Țările din Asia de Sud și Sud-Est, dependente de importurile din Orientul Mijlociu, au început să ia măsuri de reducere a consumului de energie. În Thailanda au fost introduse restricții privind utilizarea aerului condiționat, Sri Lanka a stabilit zile libere suplimentare pentru a reduce consumul, iar Vietnamul încurajează utilizarea bicicletei și a transportului public, conform presei străine.

Un context global tot mai fragil

Datele recente arată că impactul conflictului începe să fie resimțit și în economiile dezvoltate, prin creșterea costului vieții. În același timp, un raport al ONU indică o creștere semnificativă a numărului persoanelor aflate în stadii severe de foamete, de la 155.000 în 2016 la 1,4 milioane în 2024, în timp ce finanțarea pentru crizele alimentare a revenit la niveluri de acum aproape un deceniu.