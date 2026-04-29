Semafoare „cu radar” într-un oraș din România: șoferii care calcă prea tare accelerația primesc roșu automat

Sursă: Realitatea.net

Primăria din Brașov a extins sistemul de semaforizare inteligentă pe Bulevardul Griviței, într-o zonă intens circulată, în apropierea pasajului Fartec.

Două treceri de pietoni au fost dotate cu radare care măsoară viteza mașinilor în timp real. Dacă un șofer depășește limita legală, sistemul reacționează imediat: semaforul pentru trafic se schimbă pe roșu pentru aproximativ 10 secunde, obligând vehiculul să oprească. După acest interval, circulația revine la normal.

Ce se schimbă pentru șoferi

Ideea din spatele sistemului este una simplă: nu toți participanții la trafic sunt tratați la fel, ci doar cei care încalcă regulile. Spre deosebire de limitatoarele clasice de viteză, care îi încetinesc pe toți șoferii, indiferent dacă respectă sau nu legea, acest sistem intervine doar atunci când este nevoie. Astfel, cei care circulă în limitele legale nu sunt afectați în mod direct.

Pentru pietoni, lucrurile funcționează ca până acum. Traversarea se face în continuare prin apăsarea butonului dedicat, iar semaforul se schimbă în mod obișnuit. Sistemul inteligent intervine doar în situațiile în care un vehicul se apropie cu viteză prea mare. Cu alte cuvinte, mecanismul nu modifică rutina zilnică a pietonilor, ci adaugă un nivel suplimentar de siguranță.

Ce spun autoritățile

Autoritățile locale spun că scopul nu este sancționarea în masă, ci descurajarea comportamentului riscant în trafic. Zonele vizate sunt cele cu trafic intens și cu risc mai mare de accidente, unde viteza excesivă poate avea consecințe grave. Prin acest tip de intervenție, șoferii sunt forțați să reducă viteza fără a fi nevoie de măsuri mai invazive.

Pentru ca sistemul să nu fie o surpriză pentru conducătorii auto, înaintea acestor treceri de pietoni au fost montate indicatoare rutiere care anunță prezența radarului. Astfel, șoferii sunt avertizați din timp și pot adapta viteza înainte de a ajunge în zona monitorizată. Sistemul a fost deja testat pe o altă stradă din oraș, iar extinderea lui arată că autoritățile îl consideră eficient.