Dezastru pe litoralul românesc din cauza lui Ilie Bolojan. Scădere record de 50% a numărului de turiști din cauza măsurilor de austeritate

Sursă: Realitatea.net

Minivacanța de 1 Mai, care în mod obișnuit aduce un val consistent de turiști la mare, începe în 2026 cu cifre mai mici decât în anii trecuți. Patronatele din turism estimează pentru acest weekend aproximativ 40.000 - 45.000 de turiști pe litoralul românesc, ceea ce înseamnă o scădere de circa 50% față de perioadele similare din anii anteriori.

Reprezentanții din domeniu spun că acest început de sezon vine într-un context complicat, în care mai mulți factori economici și sociali au redus apetitul pentru vacanțe.

„Avem în față un sezon de mare provocare pe litoralul românesc, într-un an extrem de dificil pentru turism, vacanțe și călătorii, la nivel global. Vorbim de un an sever pentru industria turismului din România - afectată de creșterea TVA și a taxelor, concomitent cu scăderea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță. Un an de scădere clară, în toate destinațiile de vacanță din România, unde pierderea masivă a numărului de turiști care beneficiau de tichete de vacanță a afectat sever numărul de cazări și de turiști.

Pe litoralul românesc toate aceste efecte se percep și mai grav, întrucât sezonul litoral s-a redus la puțin peste 2 luni, durată în care este extrem de dificil să vorbim de rentabilitate sau de profit. Ca atare, începem sezonul cu un weekend pentru care estimăm o scădere cu 50% a numărului de turiști, situație cu care nu ne-am mai confruntat de foarte mulți ani. Estimăm în jur de 40-45.000 de turiști pentru acest weekend”, a declarat Corina Martin, președinte Patronatul Resto Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România.

De ce au scăzut rezervările

Explicațiile vin din mai multe direcții, iar efectele se adună. Puterea de cumpărare mai mică îi face pe mulți români să reducă bugetul pentru vacanțe, iar călătoriile sunt printre primele cheltuieli tăiate. În același timp, reducerea la 50% a valorii tichetelor de vacanță a dus, potrivit patronatelor, la o scădere similară a numărului de turiști.

Un alt factor important este lipsa unui eveniment major de deschidere a sezonului. Festivalul Sunwaves, care aduna anual cel puțin 15.000 de participanți, nu mai are loc în România, organizatorii alegând să mute evenimentul în Bulgaria. La toate acestea se adaugă și prognoza meteo nefavorabilă pentru weekend, care influențează direct decizia de plecare a turiștilor.

Stațiunile care atrag în continuare turiști

Chiar și în aceste condiții, există câteva destinații care rămân în topul preferințelor. Mamaia și Vama Veche conduc în continuare clasamentul, urmate de Mamaia Nord și Eforie. În cazul Eforie, hotelurile care oferă facilități precum piscine interioare sau centre SPA au un grad de ocupare mai bun, în special pe segmentul de turism balnear.

Pentru a atrage turiști, organizatorii au pregătit o serie de evenimente în stațiuni. Sunt anunțate festivaluri de muzică și dans, evenimente gastronomice, parade auto, maratoane și petreceri în cluburi, cu DJ și artiști cunoscuți.

„Pentru Eforie, hotelurile care au piscine interioare și centre acvatice au un grad foarte bun de ocupare, pe segmentul de turism balnear și de SPA. În toate aceste stațiuni sunt anunțate festivaluri de muzică și dans, festivaluri gastronomice, parade de mașini și maratoane, petreceri în cluburi cu DJ și artiști renumiți. Ne bucurăm și de dialog și colaborare cu IPJ Constanța, având în vedere solicitarea chestorului-șef Cornel Moțotolea de a centraliza și a le transmite lista evenimentelor ce vor avea loc, împreună cu numărul estimat de participanți, pentru fiecare zi și pentru fiecare eveniment, astfel încât IPJ să organizeze eficient dispozitivele și efectivele de poliție, care să asigure climatul de confort și siguranță pentru turiști”, a transmis Corina Martin.

Ofertele last minute, încercarea de a recupera pierderile

Pe ultima sută de metri, agențiile de turism și hotelierii au început să vină cu oferte de tip last minute. Este o strategie prin care încearcă să recupereze o parte din cererea pierdută și să convingă turiștii să ia decizia de plecare în ultimul moment.