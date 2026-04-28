Bărbat din Iași, arestat preventiv după un furt de ceasuri și bijuterii în valoare de 100.000 de euro

Un bărbat în vârstă de 55 de ani este cercetat pentru furt calificat și a fost arestat preventiv, după ce a furat dintr-o locuință din municipiul Iași mai multe ceasuri și bijuterii în valoare de 100.000 de euro.

Potrivit unui comunicat transmis marți de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), din investigațiile efectuate până în prezent, reiese că pe 29 martie bărbatul ar fi pătruns, prin forțarea ușii de acces a unei locuințe din municipiul Iași, de unde-ar fi sustras mai multe bunuri de valoare, printre care ceasuri, o brățară, o curea, un colier, cauzând un prejudiciu de 100.000 de euro.



Ulterior, pe 2 aprilie, bărbatul de 55 de ani s-ar fi deplasat pe jos pe mai multe străzi din municipiul Iași pentru a arunca geanta în care avea uneltele folosite la săvârșirea faptei.



'Au fost solicitați scafandrii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, geanta fiind descoperită în râul Bahlui. La data de 23 aprilie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Ialomița, persoana bănuită fiind identificată și condusă la sediul poliției pentru audieri', precizează comunicatul IGPR.



Bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria lași și Judecătoriei lași, astfel că instanța de judecată a dispus măsura arestării preventive a acestuia, pentru 30 de zile