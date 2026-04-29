Cutremur pe piața petrolului: Emiratele Arabe Unite ies din OPEC. Ce urmează pentru prețul țițeiului și echilibrul global al energiei

Sursă: CNBC

Decizia surprinzătoare a Emiratelor Arabe Unite de a părăsi OPEC, anunțată în această săptămână, riscă să schimbe echilibrul de forțe din interiorul unuia dintre cele mai influente carteluri energetice din lume.

Potrivit CNBC , această mișcare ar putea slăbi semnificativ influența organizației și, implicit, poziția dominantă a Arabiei Saudite pe piața globală a petrolului, cu posibile efecte asupra prețurilor pe termen lung.

Emiratele Arabe Unite erau considerate al doilea cel mai important membru al OPEC după Arabia Saudită, având o capacitate de producție de rezervă semnificativă, esențială în gestionarea șocurilor de ofertă și în stabilizarea pieței.

Un pilon important dispare din arhitectura OPEC

Experții în energie atrag atenția că ieșirea EAU elimină unul dintre elementele-cheie care susțineau capacitatea OPEC de a controla piața petrolului.

Jorge León, șeful departamentului de analiză geopolitică la Rystad Energy, a explicat că atât Arabia Saudită, cât și Emiratele Arabe Unite dețineau împreună o mare parte din capacitatea globală de rezervă, estimată la peste 4 milioane de barili pe zi. Această rezervă le permitea să intervină rapid în caz de criză și să influențeze direct prețurile.

„Plecarea Emiratelor Arabe Unite elimină, prin urmare, unul dintre pilonii de bază care susțin capacitatea OPEC de a gestiona piața”, a declarat León, adăugând că organizația va deveni „structural mai slabă”.

Lovitură și pentru Arabia Saudită

Decizia are implicații directe și pentru Arabia Saudită, liderul de facto al OPEC.

David Goldwyn, fost trimis special al Departamentului de Stat al SUA pentru energie internațională, a explicat că Riadul își pierde o parte din capacitatea de a coordona și disciplina piața în interiorul organizației.

Deși Arabia Saudită rămâne un actor major, cu o capacitate importantă de influență asupra prețurilor, poziția sa este acum mai fragilă în lipsa unui partener cheie precum Emiratele Arabe Unite.

Context tensionat: atacuri și instabilitate în Golf

Decizia EAU vine într-un context geopolitic tensionat, marcat de atacuri cu rachete și drone din partea Iranului, alt membru OPEC, precum și de incidente care au afectat transportul maritim în Strâmtoarea Hormuz.

Aceste evenimente au redus capacitatea de export a Emiratelor Arabe Unite și au creat presiuni suplimentare asupra economiei regionale bazate pe petrol.

Totuși, oficialii EAU au respins ideea că ieșirea din OPEC este legată direct de conflict. Ministrul Energiei, Suhail Al Mazrouei, a declarat pentru CNBC că decizia a fost planificată în avans, pentru a reduce impactul asupra celorlalți producători din grup.

Impact limitat pe termen scurt, incert pe termen lung

Analizele pieței indică faptul că efectele imediate asupra prețului petrolului ar putea fi reduse, mai ales în contextul actual al tensiunilor din regiune.

David Goldwyn consideră că, pe termen scurt, piața nu va reacționa semnificativ, mai ales în condițiile închiderilor și perturbărilor deja existente în regiunea Golfului.

Totuși, pe termen lung, situația se poate schimba. John Kilduff, fondatorul Again Capital, avertizează că plecarea EAU ar putea slăbi coeziunea dintre marii producători, ceea ce ar putea afecta capacitatea de a preveni scăderile puternice de preț în perioadele de surplus de ofertă.

Obiectivul Emiratelor: producție mai mare și autonomie

Unul dintre motivele esențiale din spatele deciziei este dorința Emiratelor Arabe Unite de a-și crește libertatea de decizie în ceea ce privește producția de petrol.

Țara își propune să atingă un nivel de aproximativ 5 milioane de barili pe zi până în 2027 , obiectiv care ar fi fost mai greu de realizat în interiorul restricțiilor OPEC.

Autoritățile de la Abu Dhabi au fost, de-a lungul anilor, nemulțumite de politicile de reducere a producției impuse de Arabia Saudită pentru susținerea prețurilor, în timp ce alți producători, precum Irak sau Rusia (în cadrul OPEC+), nu și-au respectat întotdeauna cotele.

Posibile efecte asupra pieței globale de petrol

Pe termen lung, analiștii avertizează că piața ar putea deveni mai volatilă.

Dacă cererea de petrol scade și apare un surplus de ofertă, lipsa unui mecanism puternic de coordonare între marii producători ar putea duce la fluctuații mai mari ale prețului.

În același timp, Arabia Saudită ar putea avea mai puține instrumente pentru a stabili un prag minim al prețurilor în perioade de dezechilibru.

„Există un risc semnificativ de volatilitate mai mare a prețului petrolului ca urmare a acestei decizii”, a explicat David Goldwyn, subliniind totuși că, în funcție de condițiile pieței, cooperarea dintre producători ar putea continua chiar și în afara OPEC.

OPEC într-o nouă eră de incertitudine

Ieșirea Emiratelor Arabe Unite marchează un moment de cotitură pentru OPEC, o organizație care și-a construit influența globală pe coordonarea strictă a producției.

Deși efectele imediate par limitate, echilibrul de putere din interiorul pieței petrolului intră într-o nouă etapă, în care coeziunea producătorilor și capacitatea lor de a controla oferta devin tot mai incerte.