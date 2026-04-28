Donald Trump, critici dure la adresa cancelarului german Friedrich Merz: ”Nu ştie despre ce vorbeşte”

Sursă: Realitatea.Net

Președintele american Donald Trump a lansat marți un atac dur la adresa cancelarului german Friedrich Merz, despre care a spus că „nu știe despre ce vorbește” în legătură cu Iranul.

„Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, consideră că este în regulă ca Iranul să deţină o armă nucleară. Habar n-are despre ce vorbeşte!

Dacă Iranul ar avea o armă nucleară, întreaga lume ar fi ţinută ostatică. Eu fac ceva în legătură cu Iranul, chiar în acest moment, ceea ce alte naţiuni sau preşedinţi ar fi trebuit să facă cu mult timp în urmă.

Nu e de mirare că Germania se descurcă atât de prost, atât din punct de vedere economic, cât şi în alte privinţe!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Reacția liderului de la Casa Albă a venit după ce oficialul german a declarat luni că Teheranul „umileşte” SUA în procesul de negociere a încheierii războiului şi îi determină pe oficialii americani să se deplaseze în Pakistan pentru a pleca apoi fără rezultate.