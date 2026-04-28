Anchetă în Sibiu: tânără de 23 de ani, acuzată că a efectuat ilegal proceduri estetice timp de cinci ani

Sursă: Realitatea.net

O tânără de 23 de ani este cercetată de autorități după ce ar fi realizat intervenții estetice fără autorizație, încă de la vârsta majoratului.

Activitate ilegală desfășurată ani la rând

Potrivit informațiilor din anchetă, tânăra, cunoscută în mediul online drept Emma Bărbulescu, ar fi început să efectueze proceduri de estetică medicală încă de la 18 ani. De-a lungul timpului, zeci de femei ar fi apelat la serviciile sale pentru diverse intervenții la nivelul feței.

Problema majoră: activitatea s-ar fi desfășurat într-un spațiu neautorizat și fără drept legal de practică.

Advertising

Advertising

Percheziții și probe ridicate de polițiști

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, la data de 27 aprilie, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în acest caz, într-un dosar penal ce vizează exercitarea fără drept a unei profesii.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe probe relevante pentru investigație, printre care: substanțe injectabile și medicamente, echipamente utilizate în proceduri estetice, documente și facturi și un telefon mobil.

Autoritățile susțin că activitatea ilegală s-ar fi desfășurat între octombrie 2021 și aprilie 2026, timp în care tânăra ar fi oferit servicii specifice medicinei estetice fără a avea calificările și autorizațiile necesare.

„La data de 27 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr.1 Poliție Urbană Sibiu au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități. În fapt, în perioada octombrie 2021-aprilie 2026, o tânără, de 23 de ani, domiciliată în localitatea Șelimbăr, ar fi efectuat proceduri de estetică medicală fără a avea acest drept, la un punct de lucru situat în municipiul Sibiu“ , se arată în comunicatul reprezentanților IPJ Sibiiu.

Ce riscă tânăra

Dacă va fi găsită vinovată, tânăra riscă sancțiuni penale pentru exercitarea ilegală a unei profesii, faptă care poate atrage amenzi consistente sau chiar pedeapsa cu închisoarea, în funcție de gravitatea situației și eventualele prejudicii produse.

Lipsa autorizațiilor și a pregătirii medicale poate duce la complicații grave pentru sănătate.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă verificările pentru a stabili întreaga amploare a activității desfășurate de tânăra din Sibiu.