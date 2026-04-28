MAE, atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Modalităţi de achitare a taxei pentru traversarea Podului Ruse-Giurgiu

Sursă: Realitatea.Net

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru românii care tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria.

”Ministerul Afacerilor Externe le reamintește cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria faptul că taxa pentru traversarea Podului Prieteniei Ruse - Giurgiu este în valoare de 2 euro pentru direcția de ieșire din Bulgaria, indiferent de modalitatea de plată, și poate fi achitată numerar, la punctul de trecere sau online”, a transmis iinstituția printr-un comunicat de presă.

Totodată, MAE reamintește faptul că circulația pe drumurile naționale din Bulgaria impune deținerea unei viniete valabile, care poate fi achiziționată online la https://web.bgtoll.bg/ , site-ul dispunând și de versiune în limba română.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro și www.mae.ro și le reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat', care oferă informații și sfaturi de călătorie.