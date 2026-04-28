Nicușor Dan știa de moțiunea de cenzură încă de sâmbătă. Ce nu a prevăzut președintele despre alianța PSD-AUR

Sursă: Realitatea.net

Nicușor Dan, luat prin surprindere de „pactul” PSD-AUR: Deși președintele era informat de sâmbătă despre pregătirea unei moțiuni de cenzură, sursele politice indică faptul că acesta nu a cunoscut detaliul crucial al colaborării dintre cele două partide.

Culisele negocierilor de la Cotroceni: Cum a aflat Nicușor Dan de alianța neașteptată PSD-AUR

Tensiunea politică a atins cote maxime în timpul discuțiilor desfășurate la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanții principalelor forțe parlamentare: PSD, PNL, USR și UDMR. Deși șeful statului deținea informații prealabile despre intențiile opoziției, dialogul direct cu liderii politici a confirmat faptul că demersul pentru depunerea unei moțiuni de cenzură a avansat considerabil, punând sub semnul întrebării stabilitatea actualului Executiv.

Surpriza de după consultări și pactul secret al opoziției

Advertising

Advertising

Deznodământul întâlnirii a adus o răsturnare de situație pe care Administrația Prezidențială nu o anticipase pe deplin. Potrivit surselor politice, dimensiunea reală a pericolului parlamentar a devenit clară abia după încheierea discuțiilor de la Cotroceni. Informațiile ulterioare au relevat faptul că PSD și AUR nu vor acționa separat, așa cum se credea inițial, ci au decis să depună o moțiune de cenzură comună. Această colaborare neașteptată schimbă radical calculele matematice din Parlament, oferind opoziției o forță de blocaj mult mai mare decât se estimase sâmbătă.

Calendarul consultărilor în contextul noii crize politice

În fața acestor evoluții galopante, președintele Nicușor Dan pregătește pașii următori pentru gestionarea crizei. Sursele citate indică faptul că, imediat după finalizarea procedurilor parlamentare de marți, șeful statului va activa mecanismele constituționale de dialog. Astfel, începând de miercuri, sunt așteptate noi runde de consultări oficiale cu partidele politice. Aceste întâlniri vor avea rolul de a clarifica pozițiile taberelor și de a identifica o posibilă cale de ieșire din blocajul generat de alianța conjuncturală dintre social-democrați și reprezentanții AUR.