„E un semn de la univers!”: Viorel Cataramă solicită demisia imediată a lui Ilie Bolojan pentru a opri blocajul actual

Sursă: Realitatea.net

Pe fondul unei crize politice care se adâncește, Viorel Cataramă intervine decisiv și îi cere premierului Ilie Bolojan să părăsească scena politică fără a mai aștepta votul Parlamentului. Liberalul consideră că atingerea pragului critic de semnături pentru moțiunea de cenzură reprezintă un semnal clar al „universului” și îndeamnă la un gest de demnitate care să evite un blocaj administrativ prelungit.

Viorel Cataramă solicită demisia premierului: „Am reușit performanța să unim PSD și AUR într-un singur gând”

Liberalul Viorel Cataramă a reacționat dur în urma anunțului privind strângerea celor 254 de semnături pentru moțiunea de cenzură, considerând că situația actuală reprezintă o „performanță” negativă istorică. Într-un mesaj public, acesta i-a transmis premierului Ilie Bolojan, pe un ton ironic, felicitări sarcastice pentru reușita de a coaliza întreaga opoziție. Cataramă a subliniat că unirea PSD și AUR într-un singur demers politic constituie un record absolut, transformând opoziția parlamentară într-un adevărat „cor național” în fața căruia rezistența la putere devine inutilă.

Un apel la demnitate și la eliminarea risipei de timp

În contextul în care succesul moțiunii de cenzură pare a fi deja garantat prin numărul de semnături, Viorel Cataramă este de părere că prelungirea acestei crize politice contravine chiar principiilor de eficiență promovate de șeful Executivului. El consideră că un gest elegant, precum demisia din funcțiile de prim-ministru și de președinte al PNL, ar fi calea de urmat pentru a scuti țara de spectacolul dramatic al votului din Parlament. Argumentul central al liberalului este economia de resurse și de nervi, subliniind că România nu își permite luxul de a urmări un proces lent de înlăturare de la putere, în timp ce problemele administrative stagnează pe peronul gol al politicii.

Ironii pe seama popularității și a izolării politice

Cataramă a folosit comparații plastice pentru a evidenția prăpastia dintre susținerea de care premierul se bucura în județul Bihor și realitatea parlamentară actuală. Acesta a remarcat cu aciditate că momentul în care numărul celor care semnează pentru plecarea ta depășește numărul invitaților de la o nuntă medie din zona Oradiei reprezintă un „semn de la univers” care nu trebuie ignorat. Liberalul a punctat contradicția dintre imaginea de om econom a lui Ilie Bolojan și dorința de a păstra funcția, avertizând că asistăm la o risipă de timp pe care chiar premierul ar fi trebuit să o sancționeze primul.

Nevoia unui gest final pentru salvarea partidului și a țării

Mesajul final al lui Viorel Cataramă este o pledoarie pentru o ieșire demnă de pe scena politică, punând interesul național și viitorul Partidului Național Liberal mai presus de miza personală. Acesta l-a îndemnat pe șeful Guvernului să se comporte ca un om ordonat, să își ia haina din cuier și să închidă ușa în urma sa fără a mai aștepta deznodământul forțat. În viziunea sa, cetățenii vor să vadă o mișcare înainte a țării, nu un mecanism obosit de scaune care se rotesc în jurul unor funcții, cerând astfel milă față de electorat și respect față de tradiția politică a partidului.