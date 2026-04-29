Fiica cea mică a lui Putin conduce centrul secret de AI al Rusiei. Nimeni nu are voie să se apropie de supercomputerul MGU-270

Sursă: t-invariant.org

Un nou raport publicat de platforma independentă rusă T-Invariant aduce în prim-plan unul dintre cele mai sensibile proiecte tehnologice dezvoltate în Rusia în ultimii ani: un hub ultrasecret de inteligență artificială construit la Universitatea de Stat din Moscova, aflat sub controlul Katerinei Tikhonova, considerată fiica cea mai mică a lui Vladimir Putin.

Potrivit investigației , pe Dealurile Vrăbiilor din Moscova a fost finalizată o adevărată „ecosistemă AI”, care reunește într-un singur perimetru institutul de cercetare, noua facultate de inteligență artificială, centrul de dezvoltare și supercomputerul MGU-270. Toate aceste structuri sunt coordonate de Tikhonova, care conduce Institutul de Inteligență Artificială al universității.

Misterul din jurul supercomputerului MGU-270

Cea mai mare atenție este concentrată asupra supercomputerului MGU-270, un sistem de calcul de înaltă performanță dedicat exclusiv proiectelor de inteligență artificială.

Advertising

Advertising

Conform articolului, sistemul a fost construit pe procesoare grafice Nvidia, componente care ar fi ajuns în Rusia prin intermediul importurilor paralele din China, pentru a ocoli sancțiunile occidentale privind exportul de semiconductori avansați. În documentele de achiziție, echipamentele ar fi fost trecute sub o marcă fictivă, Solar Peak, însă parametrii tehnici ar indica în mod clar hardware Nvidia.

Ceea ce alimentează și mai mult speculațiile este nivelul extrem de secretizare.

Surse citate de T-Invariant afirmă că nimeni din afara unui cerc foarte restrâns nu are acces la sistem , nici măcar specialiști din cadrul centrului de calcul al universității.

„Dacă urmăriți programul de știri Vremya, acolo este prezentat vechiul supercomputer Lomonosov-2, nu MGU-270. Asta înseamnă că nici măcar echipa de televiziune nu a avut voie să intre”, a declarat o sursă din mediul științific pentru publicația rusă.

Aceeași sursă susține că nici în interiorul universității accesul nu este permis decât pentru persoane atent selectate.

Un alt cercetător a confirmat că propriii săi colegi nu au fost lăsați să intre și că multe dintre informațiile despre noul sistem au fost aflate din presă, nu pe cale instituțională.

Noua facultate de AI pune pe gânduri mediul academic

Pe 21 aprilie 2026, Universitatea de Stat din Moscova a anunțat lansarea oficială a Facultății de Inteligență Artificială.

Noua structură este condusă de Ivan Oseledets, profesor și doctor în științe fizice și matematice, care ocupă și funcția de director executiv al institutului AIRI.

Facultatea primește 36 de studenți la licență și 36 la masterat, dintre care câte 20 de locuri sunt finanțate de stat la fiecare nivel. Pentru locurile cu taxă, costul anual ajunge la aproximativ 500.000 de ruble, echivalentul a circa 6.650 de dolari.

În mediul academic, decizia nu a fost primită unanim.

Mai mulți cercetători citați de T-Invariant contestă logica înființării unei facultăți separate, în locul integrării inteligenței artificiale în structurile existente, precum informatica sau matematica.

Un membru al Academiei Ruse de Științe a declarat că această mutare pare mai degrabă o încercare de delimitare a unui teritoriu instituțional propriu.

Cine finanțează proiectul

Investigația arată că proiectul este susținut financiar de nume grele din cercul de putere de la Moscova.

Printre finanțatori se află oligarhul Oleg Deripaska, fondatorul gigantului Rusal, dar și banca de stat VTB.

Totodată, raportul indică o apropiere tot mai mare de China în ceea ce privește infrastructura AI și accesul la procesoare grafice.

VTB a anunțat deja că a început integrarea unor GPU-uri chinezești în procesele sale de inteligență artificială, iar universitatea discută despre laboratoare comune cu campusul ruso-chinez din Shenzhen.

Ce arată această mutare în Rusia lui Putin

T-Invariant notează că evoluțiile de la MGU reflectă două tendințe majore.

Prima este încercarea Rusiei de a-și construi propriile capacități în domenii strategice, în ciuda sancțiunilor și a izolării tehnologice.

A doua este rolul tot mai vizibil pe care membrii familiei prezidențiale îl joacă în sectoare-cheie precum inteligența artificială, cercetarea avansată și tehnologiile cu potențial militar.