Atenționare de călătorie în destinația preferată a românilor, chiar de 1 mai. Toate navele rămân blocate în porturi
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau urmează să călătorească în Grecia. MAE avertizează asupra unei greve grevă în sectorul maritim programată pentru data de 1 mai.
Potrivit informațiilor transmise de MAE, în baza anunțului făcut de Confederația Maritimă Panelenă, toate navele vor rămâne andocate în porturi pe parcursul întregii zile.
Feriboturile către insule, oprite toată ziua
Greva afectează inclusiv transportul de pasageri și vehicule realizat prin feribot între Grecia continentală și insulele elene.
Astfel, toate cursele maritime vor fi suspendate începând cu ora 00:01, iar navele nu vor părăsi porturile pe toată durata zilei de 1 mai.
Avertizarea este importantă în special pentru turiștii care aveau programate deplasări către destinații populare precum Creta, Santorini, Mykonos, Rodos sau alte insule grecești.
Românii care au rezervări pentru această perioadă sunt sfătuiți să verifice din timp situația curselor și să ia în calcul întârzieri sau reprogramări.
MAE: asistență consulară pentru cetățenii români
Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Atena:
+30 210 672 8875
+30 210 672 8879
De asemenea, pentru zona de nord a Greciei poate fi apelat Consulatul General al României la Salonic:
+30 231 034 0088
Potrivit MAE, apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.
De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.
Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro şi https://salonic.mae.ro/, precum şi aplicaţia digitală „mAIGreece”, realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă şi în limba română: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News