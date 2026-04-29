Mamă condamnată la închisoare după ce a inventat cancerul propriului copil pentru donații: l-a ras în cap și îl umilea

O femeie de 45 de ani din Australia a fost condamnată la peste patru ani de închisoare după ce a inventat că fiul ei de 6 ani suferă de cancer, pentru a obține donații. Cazul a atras atenția prin modul în care copilul a fost implicat în această schemă și prin amploarea înșelăciunii, care a durat o perioadă mai lungă de timp.

Pentru a convinge familia, prietenii și comunitatea, femeia a mers mult mai departe decât o simplă minciună. Și-a ras fiul în cap, i-a îndepărtat sprâncenele, i-a bandajat capul și mâinile și i-a administrat medicamente. În plus, l-a obligat să folosească un scaun cu rotile și i-a limitat activitățile zilnice, pentru a crea impresia că urmează tratamente medicale.

Totul a început după o consultație la un medic oftalmolog, când femeia a susținut în mod fals că băiatul are cancer la ochi. Potrivit anchetatorilor, donațiile strânse nu au fost folosite pentru tratament, ci pentru a susține un stil de viață luxos. Procurorii au arătat în instanță că femeia „și-a folosit în mod egoist fiul ca recuzită pentru a-i înșela” pe cei din jur, folosind banii pentru a trăi „viața celor bogați și faimoși”.

Ce a spus apărarea

Avocatul femeii a încercat să explice comportamentul acesteia prin probleme personale și financiare. Acesta a susținut că femeia a dezvoltat o dependență de jocuri de noroc după pandemie și că a făcut o „eroare monumentală și gravă de judecată”, fără intenția de a-și răni copilul. De asemenea, s-a menționat că aceasta a fost diagnosticată cu tulburare de personalitate borderline. Soțul femeii a declarat că nu știa nimic despre înșelătorie și că a avut încredere totală în ea. În fața instanței, el a spus că întreaga situație i-a distrus familia și că se simte trădat.

„M-a distrus pe mine și pe copiii mei”. „Am avut încredere deplină în tine ca soție și nu m-am îndoit niciodată de tine. Am fost devotat familiei noastre. Acum mă simt ca un pion într-un joc de șah”.

Judecătorul a descris faptele femeii ca fiind „crude, calculate și manipulatoare”. Aceasta a fost condamnată la 4 ani și 3 luni de închisoare și va putea cere eliberarea condiționată începând din aprilie anul viitor.