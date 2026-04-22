UE schimbă regulile pentru restaurante, hoteluri și cafenele

Noile norme europene prevăd interzicerea ambalajelor de unică folosință pentru porțiile individuale de zahăr, lapte pentru cafea, sosuri, gemuri și alte produse similare oferite în hoteluri, baruri și restaurante.

Regulamentul PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) urmărește reducerea deșeurilor și limitarea utilizării plasticului de unică folosință, considerat unul dintre principalii poluanți la nivel european. Potrivit documentelor oficiale, măsura intră în vigoare de la 12 august 2026, fiind una dintre cele mai discutate schimbări pentru sectorul HoReCa.

Pe lista produselor vizate intră explicit și porțiile individuale de zahăr și lapte/creamer servite alături de cafea în localuri și hoteluri.

Dispar și sticluțele mici din camerele de hotel

Schimbările nu se opresc la cafea. Noul regulament european prevede și eliminarea flacoanelor mici de șampon, gel de duș sau loțiune corporală din camerele de hotel, acestea urmând să fie înlocuite cu dozatoare reutilizabile sau recipiente mai mari.

Pentru industria ospitalității, decizia înseamnă adaptări importante, atât la nivel logistic, cât și financiar.

Ce se schimbă pentru clienți

Pentru cei obișnuiți cu gestul simplu de a rupe un pliculeț de zahăr sau de a turna laptele dintr-un recipient individual, experiența cafelei de dimineață se va schimba vizibil.

În locul mini-porțiilor, clienții vor primi cel mai probabil:

- zahăr în recipiente comune sau dozatoare

- lapte servit în carafe sau recipiente reutilizabile

- sisteme de autoservire în hoteluri și cafenele

Această tranziție poate ridica discuții legate de confort, dozaj și igienă, mai ales în unitățile cu flux mare de clienți.

Sectorul HoReCa avertizează asupra costurilor

Reprezentanții industriei ospitalității atrag atenția că schimbarea presupune investiții suplimentare și reorganizarea modului de servire.

În plus, există temeri legate de risipa alimentară, în special în cazul laptelui, care se poate altera mai rapid atunci când este păstrat în recipiente mai mari.

Totuși, la nivel european, autoritățile susțin că obiectivul principal este reducerea volumului uriaș de deșeuri generate anual de ambalajele mici de unică folosință.

Practic, din august, cafeaua comandată în UE ar putea veni fără clasicele pliculețe de zahăr și lapte care au devenit, pentru mulți, parte din ritualul zilnic.

