Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a informat că poliţişti din Târgu Jiu au fost sesizaţi, duminică dimineaţă, prin apel la 112, despre faptul că, pe strada Termocentralei din localitate, mai multe autoturisme au fost distruse.

”Din primele verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului, a reieşit faptul că în noaptea de 6 spre 7 decembrie a.c., persoane necunoscute ar fi distrus prin rupere şi spargere, parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale a 27 de autoturisme ce se aflau parcate pe strada Termocentralei şi Aleea Digului”, a arătat IPJ Gorj.

Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru distrugere şi fac cercetări pentru identificarea suspecţilor.