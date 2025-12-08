Potrivit surselor Realitatea Plus, social-democrații trebuie să decidă dacă susțin reforma din administrație, inclusiv tăierile de salarii și concedierile cerute de Ilie Bolojan, pe care PSD a anunțat deja că nu le susține.

Din acest motiv, indică sursele politice citate de Realitatea Plus, PSD este scindat în două tabere: una care cere ieșirea din Coaliție, în care se regăsesc numeroși primari afectați de reformele lui Bolojan, și alta care susține rămânerea în Coaliție, cu eventuale concesii pe care le-ar putea face.

În plus, Sorin Grindeanu solicită eliminarea de urgență a taxei pe sere și respinge măsurile propuse de USR și PNL în programul de relansare economică.