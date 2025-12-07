”Are o misiune grea înainte. Știu cât de greu este ceea ce îl așteaptă. Îl cunosc pe Ciprian de multă vreme. Îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are și să își găsească resursele de a învinge obstacolele pe care o să le înfrunte și să aibă curaj. Iar pe noi, cei de la USR, ne va avea ca un partener în toate proiectele pentru Capitală. Mă bucur că în această campanie am putut să vorbim și despre lucrurile mai puțin plăcute care s-au întâmplat în București, pentru că este important să le corectăm pentru viitor”, a precizat Drulă, într-o declarație de presă susținută la sediul USR.



Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a obținut, duminică, 32,7% din voturile bucureștenilor, iar candidatul PSD, Daniel Băluță, a fost creditat cu 26,3%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde.

George Simion: „Cred că un prim obiectiv poate fi bifat ca și îndeplinit, că suntem parte a societății bucureștene”