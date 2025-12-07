"În primul rând aș dori să mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s-au prezentat astăzi la vot, dar și celor care nu s-au prezentat la vot. Vreau să mulțumesc colegilor mei, vreau să mulțumesc echipelor de voluntari pe care i-am avut în teren pentru că nu au făcut altceva decât să arate în această campanie electorală că este vorba despre rezultate și este vorba despre performanță.

În ceea ce privește rezultatul exit-poll-ului, el este unul neconcludent, este esențială numărătoarea voturilor și îi rog pe toți colegii mei din secțiile de votare să fie extrem de atenți și-i somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele. Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă. Este tot ce am avut de spus", a declarat Băluță la sediul central al PSD.

BREAKING NEWS | ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025 – Primele rezultate EXIT POLL