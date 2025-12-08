„Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competența probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în acești ani și prin atașamentul față de București, sunt convins că va schimba fața Capitalei”, a transmis Bolojan.

Premierul Bolojan a mulțumit totodată bucureștenilor pentru sprijinul acordat în alegeri și a anunțat că este pregătit să colaboreze cu noul primar general și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor care țin de Guvern.

„Voi colabora cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern. Respect!”, a mai scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.