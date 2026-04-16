O analiză de amploare, care a inclus peste 37 de milioane de persoane, a evidențiat că diversitatea culorilor din dietă aduce beneficii importante, precum reducerea inflamației, îmbunătățirea nivelului lipidelor din sânge și chiar scăderea riscului de mortalitate, scrie Sfat Naturist.

Ce presupune „dieta curcubeu”

Conceptul de „a mânca un curcubeu” înseamnă includerea zilnică în alimentație a fructelor și legumelor din toate categoriile de culori: roșu, portocaliu și galben, verde, albastru și mov, dar și alb. Fiecare culoare corespunde unui profil diferit de vitamine, minerale și substanțe bioactive, astfel că diversitatea este esențială, nu doar ideea generală de „mâncare sănătoasă”.

Beneficiile unei alimentații colorate

Specialiștii subliniază mai multe efecte pozitive ale acestui tip de dietă. Fitonutrienții ajută la combaterea stresului oxidativ, implicat în procesul de îmbătrânire și în apariția bolilor cronice. De asemenea, alimentele bogate în flavonoide și carotenoide contribuie la reducerea inflamației din organism.

Consumul regulat de fructe și legume susține sistemul imunitar, ajută la protejarea inimii și contribuie la o digestie mai bună, datorită aportului de fibre și nutrienți esențiali.

Ce aduce fiecare culoare în alimentație

Roșu – alimente precum roșiile, căpșunile sau cireșele sunt bogate în licopen și antocianine, compuși care susțin sănătatea inimii. Studiile arată că licopenul poate reduce colesterolul „rău” și tensiunea arterială, dar și riscul unor afecțiuni cardiovasculare. În plus, are efect protector asupra pielii, inclusiv împotriva radiațiilor UV.

Portocaliu și galben – morcovii, dovleacul sau citricele conțin beta-caroten, luteină și zeaxantină, esențiale pentru sănătatea ochilor și a pielii. Acești compuși protejează retina și pot reduce riscul de degenerescență maculară sau cataractă. Beta-carotenul este transformat în vitamina A, importantă pentru imunitate și sănătatea pielii.

Verde – spanacul, broccoli sau varza kale sunt bogate în clorofilă, vitamine și minerale care susțin detoxifierea organismului și sănătatea digestivă. Consumul acestor legume este asociat cu o funcție cognitivă mai bună, oase mai puternice și un risc mai mic de boli cronice. În plus, conțin fibre care sprijină microbiomul intestinal.

Albastru și mov – afinele, murele sau vinetele sunt surse importante de antocianine, antioxidanți care susțin funcția cerebrală și memoria. Aceste alimente contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Alb – usturoiul, ceapa sau conopida conțin compuși sulfurici și alicină, cu efect antibacterian și antiviral. Acestea sprijină sistemul imunitar și contribuie la protecția organismului împotriva infecțiilor.

Cum poate fi aplicată dieta în viața de zi cu zi

Adoptarea unei alimentații variate nu presupune reguli complicate. Specialiștii recomandă includerea a cel puțin trei culori diferite la fiecare masă și consumul zilnic de fructe și legume proaspete. De asemenea, alegerea produselor de sezon poate asigura un aport mai mare de nutrienți.

Un exemplu simplu este o salată care combină spanac (verde), morcovi (portocaliu), roșii (roșu) și afine (mov) – o combinație bogată în vitamine și antioxidanți.

În concluzie, diversitatea culorilor din farfurie nu este doar un detaliu vizual, ci un indicator al unei alimentații echilibrate, cu beneficii importante pentru sănătate pe termen lung.