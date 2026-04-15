Deși este adesea privită ca o simplă plantă de câmp, păpădia are o istorie îndelungată în medicina tradițională, fiind folosită de secole pentru efectele sale terapeutice. Partea cea mai valoroasă este rădăcina, utilizată inclusiv ca substitut pentru cafea, scrie adevarul.ro.

Botanistul Marko Nestorovic, consilier în cadrul Muzeului de Istorie Naturală din Belgrad, explică faptul că rădăcina de păpădie, după prăjire, este apreciată pentru conținutul ridicat de insulină.

Potrivit acestuia, băutura obținută din rădăcină prăjită poate înlocui cafeaua, fără a conține cofeină și având, în același timp, un efect relaxant. Inulina, o fibră prebiotică, contribuie la menținerea echilibrului florei intestinale și susține digestia.

Preparatele din rădăcină au efecte benefice asupra sistemului digestiv, stimulează apetitul și sunt utilizate în afecțiuni ale ficatului, bilei sau gastritei, mai subliniază specialistul.

Pe lângă beneficiile digestive, păpădia este recunoscută și pentru efectul său diuretic natural, contribuind la eliminarea excesului de lichide din organism. Totodată, ceaiul de păpădie poate avea efecte pozitive asupra echilibrului hormonal și sănătății intestinale.

Datorită conținutului ridicat de săruri de potasiu, planta este recomandată inclusiv persoanelor cu afecțiuni cardiace, având capacitatea de a elimina apa din organism fără pierderi semnificative de minerale, spre deosebire de unele diuretice sintetice.

Rădăcina de păpădie conține o serie de compuși activi importanți, precum flavonoide, inulină și minerale esențiale – potasiu, magneziu și mangan – care stau la baza efectelor sale benefice.

Planta este folosită atât în alimentație, cât și în scop terapeutic. Frunzele tinere pot fi consumate în salate, florile sunt utilizate pentru siropuri sau preparate dulci, iar rădăcina este preferată pentru obținerea băuturii asemănătoare cafelei, dar fără cofeină.

Recoltarea se face, de regulă, primăvara sau toamna, atunci când concentrația de substanțe active este mai mare. După uscare și prăjire, rădăcina este măcinată și folosită pentru prepararea infuziei.

Deși este răspândită pe scară largă în Europa și Asia, păpădia rămâne insuficient valorificată, în ciuda utilizărilor sale cunoscute încă din cele mai vechi timpuri.

