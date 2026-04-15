Ministrul turc al Apărării, Yaşar Güler, a transmis acest mesaj în cadrul unei conferințe organizate cu ocazia împlinirii a 74 de ani de la aderarea Turciei la NATO, criticând în același timp reticența Uniunii Europene de a integra mai profund Ankara în proiectele comune de apărare.

Turcia rămâne membră NATO, dar nu face parte din Uniunea Europeană, iar această dublă realitate instituțională creează, potrivit oficialilor turci, limitări în cooperarea militară cu statele blocului comunitar.

Flancul estic NATO vede tot mai utilă contribuția Turciei

Potrivit Ministerului Apărării de la Ankara, state precum Polonia, România, țările baltice și aliații nordici încep să acorde o importanță tot mai mare rolului Turciei în cadrul NATO, mai ales în contextul presiunii strategice exercitate de Rusia, scrie Defense News.

În acest context, Yaşar Güler a avertizat că excluderea Ankarei din anumite inițiative europene de apărare ar putea afecta negativ securitatea regională, posibil chiar mai mult decât retragerea parțială a sprijinului american din Europa.

Oficialul turc a mai subliniat că Turcia nu mai poate fi privită ca un actor periferic pe flancul sud-estic al alianței, ci ca un stat cu capacitate de influență la nivelul întregului spațiu european de securitate.

Ambiția Ankarei: rol extins în apărarea europeană

În viziunea Turciei, țara dispune de o serie de avantaje strategice: o armată de dimensiuni considerabile, experiență operațională acumulată în multiple teatre de conflict, poziție geografică între Europa și Orientul Mijlociu și o industrie de apărare în expansiune, capabilă să producă rapid echipamente militare precum drone, vehicule blindate, muniții și nave militare.

În acest cadru, oficialii turci susțin că Europa ar putea beneficia de o prezență militară constantă și de o capacitate de reacție rapidă în fața amenințărilor externe.

Turcia și riscul unei Europe divizate în materie de apărare

Ankara consideră că fragmentarea cooperării militare europene reprezintă un risc strategic inclusiv pentru propria securitate. În viziunea autorităților turce, o NATO slăbită sau o arhitectură europeană de apărare incoerentă ar putea expune Turcia într-un moment în care regiunea se confruntă cu tensiuni tot mai ridicate.

Generalul în rezervă Hüseyin Fazla, președintele unui think tank din Ankara și fost pilot militar, susține că potențialul industrial al Turciei și participarea sa operațională pot facilita o integrare mai profundă în planificarea apărării europene.

Obstacole politice în relația Turcia – Uniunea Europeană

Chiar dacă există interese convergente în materie de securitate, integrarea Turciei în mecanismele de apărare ale UE întâmpină dificultăți majore.

Programe precum PESCO și Fondul European de Apărare funcționează pe baza unanimității, ceea ce permite statelor membre, inclusiv Greciei și Ciprului, să blocheze participarea Ankarei la anumite proiecte.

Turcia a încercat să se alăture unor inițiative precum Mobilitatea Militară, însă cererile sale au fost respinse în contextul opoziției venite din Atena și Nicosia.

În acest cadru, analiștii citați de presa internațională susțin că pentru unele state mediteraneene, integrarea militară a Turciei este percepută mai degrabă ca o modificare a echilibrului regional decât ca un avantaj comun de securitate.

Diferențe de viziune în interiorul Europei

În timp ce statele din Europa de Vest, precum Franța sau Germania, manifestă prudență în privința unei integrări extinse a Turciei în structurile de apărare europene, țările de pe flancul estic – inclusiv România, Polonia și statele baltice – privesc mai pragmatic contribuția militară a Ankarei, în special în raport cu amenințarea rusă.

Această diviziune reflectă diferențe de percepție asupra riscurilor de securitate și asupra rolului pe care Turcia îl poate juca în echilibrul regional.

Balans strategic între NATO, Rusia și Europa

Turcia își menține în paralel relații economice și politice cu Federația Rusă, însă rămâne ancorată în structurile NATO și în mecanismele de securitate occidentală. Această poziționare îi permite, potrivit experților, să opereze într-un echilibru strategic complex, adaptat propriilor interese de securitate.

Analiștii susțin că Ankara nu acționează din oportunism, ci din nevoia de a gestiona o poziție geopolitică sensibilă, aflată la intersecția mai multor zone de influență.

Radarul Kürecik și rolul strategic în apărarea balistică

Un element important în arhitectura de securitate regională este sistemul radar Kürecik, amplasat în centrul Turciei, care face parte din rețeaua de avertizare timpurie împotriva rachetelor balistice.

Potrivit experților militari, acest sistem oferă o capacitate de detectare mai avansată decât alternativele situate mai la nord, inclusiv cele din România, ceea ce îi conferă un rol esențial în structura de apărare NATO.

În lipsa acestui radar, lanțul de avertizare ar începe mult mai târziu în regiune, reducând timpul de reacție în cazul unui atac cu rachete.

Descurajare nucleară și garanțiile NATO

Pe lângă infrastructura radar, poziția strategică a Turciei este consolidată și de prezența forțelor NATO pe teritoriul său. Printre acestea se numără și armele nucleare americane stocate la baza aeriană Incirlik, element considerat de experți un factor major de descurajare strategică.

Această prezență întărește, în viziunea Ankarei, importanța apartenenței la alianță și reduce vulnerabilitatea regională a Turciei.

Marea Neagră, zona-cheie pentru strategia turcă

Pentru Ankara, regiunea Mării Negre reprezintă un spațiu de interes strategic direct, în care Turcia își propune să joace un rol activ în securitate.

Forțele armate turce au participat la exerciții NATO de amploare, inclusiv Steadfast Dart 2026, desfășurat în Germania, unde au fost testate capacități de reacție rapidă ale alianței.

Turcia a contribuit cu mii de militari, nave militare, drone și echipamente avansate, inclusiv platforme precum Bayraktar TB3 și nava TCG Anadolu.

În cadrul exercițiilor desfășurate în zona Mării Negre, au fost testate și sisteme anti-drone bazate pe inteligență artificială, în scenarii care au simulat amenințări reale.

Viziunea Ankarei asupra viitorului securității regionale

Oficialii turci susțin că orice eventual acord de pace în conflictul Rusia–Ucraina va necesita mecanisme complexe de monitorizare și descurajare, atât pe uscat, cât și în aer și pe mare.

Din perspectiva Turciei, Marea Neagră rămâne un spațiu în care implicarea sa este inevitabilă, atât din motive geografice, cât și strategice.

