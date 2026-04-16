Trandafirii bine îngrijiți nu doar că înfloresc mai abundent și oferă flori mai spectaculoase, dar sunt și mai rezistenți la boli și dăunători. Pentru o dezvoltare optimă, aceștia au nevoie de trei macronutrienți esențiali: azot (N), fosfor (P) și potasiu (K).

Azotul contribuie la creșterea viguroasă a plantei și la dezvoltarea corectă a frunzelor. Un foliaj sănătos este esențial pentru producerea unui număr mai mare de flori, motiv pentru care acest element nu trebuie să lipsească.

Fosforul joacă un rol important în dezvoltarea rădăcinilor și în stimularea înfloririi. Lipsa lui poate duce la căderea frunzelor și la apariția unui număr redus de boboci, care nu mai ajung să înflorească.

Potasiul ajută planta să își revină mai rapid după atacurile dăunătorilor, bolilor sau după condiții meteo nefavorabile. Deficiența acestuia se manifestă prin îngălbenirea frunzelor și o producție mai scăzută de boboci.

Pe lângă acești nutrienți principali, trandafirii au nevoie și de calciu, sulf, magneziu, bor, cupru, fier, mangan și zinc.

În ceea ce privește fertilizarea, aceasta ar trebui începută primăvara devreme, odată cu apariția primelor frunzulițe. Ulterior, îngrășământul se aplică la intervale de 2–4 săptămâni, pe toată perioada de creștere, în funcție de tipul produsului folosit.

Este important ca fertilizarea să fie oprită spre sfârșitul verii sau începutul toamnei. Dacă se continuă, planta va produce lăstari noi care nu vor rezista la îngheț. De aceea, se recomandă întreruperea administrării îngrășămintelor cu aproximativ două luni înainte de venirea frigului.

Pentru o alternativă naturală, zațul de cafea este o opțiune foarte bună, deoarece conține azot, fosfor și potasiu, dar și alte substanțe nutritive. Acesta trebuie lăsat la uscat 2-3 zile, după care poate fi presărat la baza tufelor.

De asemenea, cojile de ouă sunt utile datorită conținutului ridicat de calciu. Ele trebuie zdrobite până devin un praf fin, apoi împrăștiate în jurul plantelor. Pentru un efect mai bun, pot fi combinate cu zațul de cafea, rezultând un îngrășământ natural eficient pentru trandafiri.

