Tragedia s-a produs în provincia andină Azuay, la kilometrul 57 al drumului Cuenca - Molleturo, în zona cunoscută drept Puente El Chorro. Potrivit autorităților, șoferul ar fi pierdut controlul vehiculului, iar autobuzul a ieșit de pe drum și a căzut în gol. Impactul a fost urmat de un incendiu puternic, care a cuprins rapid vehiculul.

Autobuzul a pierdut controlul pe un drum montan și s-a prăbușit într-o râpă

Victimele au fost găsite atât în interiorul autobuzului, cât și în râul din apropiere Intervenția echipelor de salvare este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud ca numărul victimelor să crească. Șeful pompierilor din Cuenca, Sixto Heras, a explicat că situația de la fața locului este complexă: unele victime au fost găsite în interiorul autobuzului, iar altele au fost aruncate în râul din apropiere în urma impactului.

Persoanele rănite au primit îngrijiri medicale de urgență la locul accidentului, după care au fost transportate către mai multe unități medicale din zonă. La intervenție participă echipe ale pompierilor, personal medical, reprezentanți ai Crucii Roșii și alte structuri de intervenție.

🚨 TRÁGICO VOLCAMIENTO DE BUS EN CUENCA: 11 FALLECIDOS Y VARIOS HERIDOS



Personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca atendió la emergencia por pérdida de pista y volcamiento de un bus en la vía Cuenca - Molleturo, km 57, sector Puente El Chorro.



Al llegar, los rescatistas… pic.twitter.com/D2rQTASg3N — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) April 15, 2026

Echipajele de intervenție continuă căutările în zonă, în condiții dificile, încercând să verifice dacă mai există victime. Autoritățile spun că autobuzul trebuie îndepărtat din locul în care a căzut pentru a putea fi verificată complet zona.

Ecuador, una dintre țările cu cele mai multe accidente rutiere din regiune

Ecuadorul se confruntă cu un număr ridicat de accidente rutiere. Datele oficiale arată că, în perioada ianuarie - septembrie a anului trecut, au fost înregistrate peste 15.000 de accidente, dintre care sute au implicat autobuze de pasageri. La nivel regional, țara are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din America de Sud.