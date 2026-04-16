Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Guvernul se teme de perturbări majore în aprovizionarea cu dioxid de carbon (CO2), un element esențial în numeroase procese din sectorul agroalimentar.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz, un risc major

Unul dintre scenariile analizate vizează menținerea blocajelor în Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul de resurse energetice. O astfel de situație ar putea afecta producția de îngrășăminte pe bază de gaze naturale, de unde rezultă și CO2-ul utilizat industrial.

Estimările arată că aprovizionarea cu acest gaz ar putea scădea cu până la 18%, ceea ce ar avea efecte în lanț asupra mai multor domenii economice.

Industria alimentară, direct afectată

Dioxidul de carbon joacă un rol important în procesarea alimentelor. Este utilizat în abatoare, în special pentru porcine și păsări, dar și pentru ambalarea produselor, contribuind la prelungirea duratei de valabilitate.

În plus, industria berii ar putea fi afectată, deoarece CO2 este esențial în procesul de producție din fabricile de bere.

Cu toate acestea, experții susțin că impactul nu s-ar traduce neapărat prin rafturi goale, ci mai degrabă printr-o reducere a diversității produselor disponibile în magazine.

Reacția autorităților britanice

Ministrul pentru Întreprinderi și Comerț, Peter Kyle, a declarat că situația este monitorizată atent, dar a încercat să tempereze îngrijorările publice.

Oficialul a subliniat că, în prezent, nu există motive de panică și că Guvernul a început deja să implementeze măsuri preventive, inclusiv sprijinirea reluării activității unor unități de producție de CO2 prin subvenții.

Măsuri de urgență pregătite

În cazul în care situația se agravează, autoritățile britanice iau în calcul o serie de măsuri suplimentare. Printre acestea se numără prioritizarea utilizării CO2 în sectoare critice, precum sănătatea și energia nucleară, unde gazul este folosit pentru conservarea sângelui, organelor și vaccinurilor.

De asemenea, Guvernul ar putea solicita companiilor să își crească producția de CO2 sau chiar să introducă legislație specială care să permită intervenții directe în economie.

Aceste măsuri vin în contextul unui conflict extins în Orientul Mijlociu, început la finalul lunii februarie, care a implicat mai multe state și a generat îngrijorări la nivel global privind lanțurile de aprovizionare.

Deși autoritățile britanice dau asigurări că situația este sub control, evoluția conflictului din Iran ar putea avea efecte semnificative asupra economiei și consumului din Europa în lunile următoare.

