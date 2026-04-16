Kristalina Georgieva a adăugat că riscurile la adresa inflației se vor reflecta în prețurile alimentelor.

Șefa FMI: „Războiul provoacă suferințe mari populației și economiei!”

„Urmărim cu atenție evenimentele din Orientul Mijlociu, un război care provoacă suferințe mari populației și economiilor din regiune și din întreaga lume.

Speranțele și rugăciunile mele sunt ca actualul armistițiu să conducă la o pace durabilă. Impactul asupra economiei globale este deja semnificativ, chiar dacă conflictul ar fi de scurtă durată.

Deteriorarea pe scară largă a infrastructurii și întreruperile lanțului de aprovizionare determină creșterea prețurilor și încetinirea creșterii economice globale.

De la 3,4 % anul trecut, la 3,1 % în 2026. Însă, dacă conflictul persistă și prețurile petrolului rămân ridicate pentru o perioadă îndelungată, trebuie să ne pregătim pentru vremuri grele.

Raportul nostru privind perspectivele economice mondiale prezintă o serie de scenarii.

În cel mai pesimist scenariu, creșterea economică ar putea scădea la 2 %. Iar șocul este global.”, a declarat Kristalina Georgieva, director general al FMI.