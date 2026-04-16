Președintele Nicușor Dan a afirmat joi, la Europa FM, că numirea șefilor serviciilor secrete ar putea avea loc „în curând”, dar a evitat să ofere un calendar precis, explicând că procedura este una politică și necesită consens în Parlament.

„Sper în curând”, a spus șeful statului, precizând că „aceste servicii au continuat să funcționeze”.

El a arătat că instituțiile din domeniul securității „funcționează în anumite limite”, iar desemnarea conducerii lor „e o chestiune politică, care necesită un acord între președinte și forțele pro‑occidentale din Parlament”.

Președintele a menționat că își dorește ca viitorii șefi ai serviciilor să fie tehnocrați: „Eu îmi doresc tehnocrați, dar, fiind o negociere, nu pot să anticipez”.

Întrebat cât de avansate sunt discuțiile cu partidele din coaliție, Nicușor Dan a răspuns: „Cred că sunt puțin peste 50%. Sper în curând. Mă gândesc la anul acesta, în care suntem”.

El a subliniat că, în prezent, prioritatea o reprezintă găsirea unui consens politic: „Între timp, problemele României sunt cele pe care le vedem, cele care țin de găsirea consensului politic în zona politică și nu în zona servicii”.