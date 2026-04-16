Deși invocă „elemente noi” care ar depăși concluziile Parchetului General, șeful statului se ascunde în spatele unor formulări ambigue, lăsând impresia că documentul este mai degrabă un instrument de presiune politică decât o prioritate de siguranță națională.

Între „reciclarea” datelor și tăcerea serviciilor

De luni de zile, societatea civilă și partenerii internaționali așteaptă radiografia completă a modului în care infrastructura hibridă a Federației Ruse a pervertit scrutinul prezidențial din România. În loc de transparență, primim însă o „ciorbă reîncălzită”. Nicușor Dan admite cu nonșalanță că pilonul central al viitorului său raport este, de fapt, munca procurorului general Alex Florența — document publicat încă din iarna trecută.

Deși pretinde că deține informații suplimentare, președintele evită să explice de ce aceste „piese de puzzle” nu au fost prezentate românilor imediat după validarea (sau anularea) scrutinului. Această temporizare ridică o întrebare inconfortabilă: este acest raport o dovadă a vigilenței statului sau doar o metodă de a masca ineficiența serviciilor secrete în fața asaltului digital rusesc?

„Anul acesta, categoric” – noua unitate de măsură a incertitudinii

Chestionat asupra momentului în care românii vor afla cine și cum a încercat să le fure votul, Nicușor Dan apelează la vechea metodă a termenelor elastice. „Anul acesta, categoric”, spune președintele, într-o perioadă în care securitatea regională nu își permite luxul de a aștepta după birocrația de la Cotroceni. Acest refuz constant de a fixa un orizont temporal clar — fie că vorbim de finalul verii sau de cel al anului — trădează o lipsă de asumare care contrastează puternic cu imaginea de reformator pe care acesta a încercat să o proiecteze în campanie.

Epurări în servicii sau protejarea sistemului?

Dincolo de cronologia evenimentelor, marea miză rămâne responsabilitatea. Raportul atât de așteptat ar trebui să fie, în mod logic, un rechizitoriu la adresa eșecului instituțional. Totuși, președintele evită să confirme dacă publicarea acestor date va duce la demiteri la vârful serviciilor de informații, instituții care ar fi trebuit să neutralizeze fermele de troli și finanțările ilegale înainte ca acestea să vicieze procesul democratic.

În acest peisaj, tăcerea lui Nicușor Dan devine complice. Prin amânarea sine die a concluziilor, președintele nu face decât să alimenteze neîncrederea cetățenilor și să ofere Rusiei satisfacția unui succes prelungit: o democrație europeană care se teme să își privească vulnerabilitățile în față, preferând să le ascundă în sertarele Palatului Cotroceni până când atenția publică se va muta spre un nou subiect.