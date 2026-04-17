Potrivit acesteia, țări precum Belgia, Olanda și Franța dispun de capacități de deminare care pot fi folosite pentru a asigura trecerea navelor prin strâmtoare.

„Există capacități de a oferi servicii de escortă complet susținute - adică, în niciun caz ofensive - pentru nave, pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare; acest lucru va fi dezbătut astăzi la Paris”, a declarat Vautrin.

Occidentul discută măsuri pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

Franța și Marea Britanie vor co-prezida o reuniune a aproximativ 40 de țări, care urmărește să transmită Statelor Unite că unii dintre cei mai apropiați aliați sunt pregătiți să contribuie la restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz este o rută maritimă prin care tranzitează aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.