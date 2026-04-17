În plus, Marte în Berbec amplifică spiritul de inițiativă, iar sextilul recent cu Pluto aduce intensitate, decizii ferme și schimbări care pot avea efecte pe termen lung.

Pe 18 aprilie, Luna face conjuncție cu Uranus în Taur, un aspect care favorizează surprizele, revelațiile și schimbările bruște de plan, mai ales în zona financiară și sentimentală. Pentru multe zodii, acest weekend poate aduce discuții neașteptate, întâlniri-surpriză sau decizii luate pe moment, dar care se vor dovedi importante în următoarele luni.

Berbec

Weekendul vine cu o energie fantastică pentru tine. După Luna Nouă din semnul tău, simți că începe o etapă complet nouă. Sâmbătă este posibil să iei o decizie legată de carieră sau de viața personală pe care ai amânat-o mult timp. Duminică apar vești bune legate de bani sau de un proiect personal. Ai un magnetism aparte și atragi oameni importanți în jurul tău.

Taur

Pentru tine, weekendul are o notă intensă și surprinzătoare. Luna și Uranus în semnul tău pot aduce schimbări bruște de dispoziție, dar și revelații extrem de importante. În plan amoros, cineva poate veni cu o declarație sau cu o propunere la care nu te așteptai. Financiar, e bine să eviți cheltuielile impulsive.

Gemeni

Ai parte de un weekend foarte activ social. Mesajele, telefoanele și întâlnirile apar pe bandă rulantă. Un prieten sau o persoană din anturaj îți poate face o propunere interesantă. Duminică, intuiția ta este la cote maxime. Ascultă primul instinct, mai ales într-o chestiune sentimentală.

Rac

Pentru tine, accentul cade pe planurile de viitor. Este un weekend excelent pentru a pune pe hârtie obiective noi și pentru a discuta deschis despre ceea ce îți dorești. În dragoste, lucrurile pot deveni mai serioase. Cineva așteaptă un semn clar din partea ta.

Leu

Weekendul aduce energie de expansiune și dorință de mișcare. Posibil să apară o deplasare spontană, o ieșire sau chiar planuri pentru o călătorie mai mare. În plan profesional, primești o informație care îți schimbă perspectiva asupra unui proiect.

Fecioară

Pentru tine, acest weekend vine cu intensitate emoțională. Sunt posibile discuții profunde legate de relații, bani sau încredere. Duminică poți avea o revelație legată de cineva apropiat. Vezi mult mai clar intențiile celor din jur.

Balanță

Relațiile sunt în prim-plan. Luna Nouă activează puternic zona parteneriatelor, iar weekendul poate aduce clarificări importante. Dacă ești singur, există șanse pentru o întâlnire neașteptată. Dacă ești într-o relație, discuțiile despre viitor devin serioase.

Horoscopul zilei: vineri, 17 aprilie 2026. Final de călătorie pentru câteva zodii. Noi direcții pline de oportunități

Scorpion

Pentru tine, weekendul se concentrează pe rutină, sănătate și organizare. Simți nevoia să faci ordine în program și în gânduri. Sâmbătă poate apărea o schimbare bruscă în planurile de zi cu zi, dar în final va fi în avantajul tău.

Săgetător

Unul dintre cele mai bune weekenduri pentru tine din ultima perioadă. Energia astrală favorizează iubirea, creativitatea și distracția. Poate apărea o aventură sentimentală sau reaprinderea unei povești care părea încheiată.

Capricorn

Casa și familia sunt zonele activate în acest weekend. Pot apărea discuții despre locuință, mutare sau o problemă legată de rude. Duminică este o zi excelentă pentru a rezolva tensiuni mai vechi și pentru a restabili echilibrul.

Vărsător

Weekendul vine cu multe drumuri, mesaje și întâlniri. Informațiile circulă rapid și ai șansa să afli ceva extrem de important. Un aspect favorabil îți poate aduce o idee genială legată de bani sau de muncă.

Pești

Banii și stabilitatea materială sunt în centrul atenției. Poți primi o ofertă, o plată restantă sau o veste bună legată de venituri. În plan emoțional, weekendul te face să vezi mai clar ce merită păstrat și ce trebuie lăsat în urmă.

Horoscop 17-24 aprilie 2026. Schimbări majore pentru toate zodiile. Drumuri noi de urmat în perioada ce vine