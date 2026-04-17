Astăzi, aceiași oameni încearcă să pozeze în apărători ai interesului național, după ce au girat exact măsurile pe care le condamnă public. Este o dublă măsură evidentă și o încercare de a păcăli opinia publică.

În realitate, ceea ce vedem este o lipsă totală de coerență și responsabilitate la vârful guvernării. Premierul și miniștrii își asumă în documente oficiale vânzarea unor active strategice, iar ulterior vin cu declarații „patriotice” pentru a acoperi reacția negativă din societate.

Mai grav este că nici măcar nu pare să existe o înțelegere reală a situației acestor companii. Romgaz, Transelectrica și Hidroelectrica sunt deja listate la bursă, cu pachete consistente de acțiuni tranzacționate. Cu toate acestea, discursul public al premierului lasă impresia că aceste realități sunt ignorate sau necunoscute.

În același timp, sunt aruncate în spațiul public și alte nume fără o analiză serioasă. Poșta Română este greu de crezut că ar prezenta atractivitate reală pentru investitori, în actualele condiții.

În ceea ce privește CEC Bank, acesta este probabil singurul caz în care s-ar fi putut discuta despre o majorare de capital, însă momentul oportun pare să fi fost deja ratat de actuala guvernare.

O discuție similară ar putea exista și în cazul Administrația Porturilor Maritime Constanța, unde o eventuală majorare de capital ar trebui realizată strict prin emiterea de noi acțiuni, pe bursă, și exclusiv în favoarea investitorilor români.

AUR are o poziție clară: statul român trebuie să păstreze controlul majoritar în domenii esențiale precum producția, transportul și distribuția de energie electrică, gaze și alte infrastructuri critice. Nu este negociabil.

Singura variantă acceptabilă de atragere a capitalului este creșterea capitalului social, prin emiterea de noi acțiuni sau obligațiuni convertibile, în limite controlate, între 10% și 25%, în funcție de specificul fiecărei industrii. Aceste operațiuni trebuie realizate exclusiv pe bursă și în favoarea investitorilor români, nu prin cedarea controlului către interese externe.

Orice altă abordare înseamnă, în mod direct, slăbirea poziției statului român și pierderea controlului asupra unor sectoare vitale. În cazul companiilor listate, astfel de decizii pot deveni acte de sabotaj economic și acțiuni împotriva interesului național.

Responsabilitatea pentru această situație aparține întregii coaliții PSD-PNL-USR-UDMR, dar și celor care au construit și susținut acest program de guvernare. Nu poți vota un lucru și apoi să te delimitezi de el doar pentru că reacția publică devine negativă.

În joc nu sunt doar niște procente sau niște pachete de acțiuni. Este vorba despre controlul asupra resurselor acestei țări și despre cine decide, în final, în numele României.

