Premierul Ilie Bolojan a dat deja foarte clar de înțeles că nu intenționează să demisioneze nici dacă social-democrații îi vor cere luni acest lucru - ceea ce surse din interiorul Partidului Social Democrat ne spun că cel mai probabil se va întâmpla - social-democrații au și un pas următor gata pregătit.

Cel mai probabil, spun surse de la vârful PSD citate de Realitatea PLUS, joi viitoare, adică în termen de 72 de ore după ce-i vor cere premierului să-și dea demisia de onoare, social-democrații își vor retrage miniștrii din Guvernul Bolojan. Ceea ce înseamnă că Ilie Bolojan va rămâne în fruntea unui guvern minoritar format doar din PNL, USR și UDMR.

Acesta poate să conducă în continuare acest guvern cu drepturi depline timp de 45 de zile, după care este obligat să se prezinte în fața Parlamentului pentru a primi un nou vot de încredere. Până să treacă însă acest termen de 45 de zile, ar putea fi depusă o moțiune de cenzură, cea anunțată deja de opoziție, iar surse din PSD spun că social-democrații ar fi dispuși să voteze o astfel de moțiune dacă premierul Ilie Bolojan nu-și dă demisia până în acel punct.

Dacă ar fi votată o astfel de moțiune, atunci, Guvernul ar cădea, Ilie Bolojan și-ar pierde funcția și ar fi nevoie să înceapă noi negocieri pentru formarea unui nou Guvern.

În momentul de față deja rezultatul negocierilor din Partidul Social Democrat este unul destul de clar pentru că am văzut ce au spus social-democrații din fiecare regiune consultată până acum. Majoritatea spune că nu-și dorește să continue guvernarea în aceeași formulă și tocmai de aceea ne așteptăm ca rezultatul să fie același și la votul de luni, iar social-democrații să ceară într-adevăr schimbarea premierului.