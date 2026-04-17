Renovare amplă pentru hotelul-simbol al Dubaiului

Burj Al Arab, hotelul emblematic în formă de velă inaugurat în 1999, se pregătește să își închidă porțile pentru prima dată de la deschidere, în cadrul unui proiect major de renovare estimat să dureze circa un an și jumătate. Proprietatea, deținută de Jumeirah Group, este cunoscută pentru interioarele sale opulente, realizate cu marmură Statuario, aproximativ 86.500 de cristale Swarovski și aproape 1.800 de metri pătrați de foiță de aur de 24 de karate, potrivit Rador Radio România.

Burj Al Arab/ Profimedia

Lucrările de restaurare au fost încredințate arhitectului și designerului Tristan Auer, care va avea misiunea de a moderniza spațiile fără a altera identitatea vizuală a hotelului. Reprezentanții proprietății au transmis că obiectivul este de a „îmbunătăți designul interior cu aceeași grijă rezervată unei opere de artă”, păstrând moștenirea estetică și simbolică a clădirii.

Fațada hotelului, afectată de resturi ale unei drone interceptate

Decizia vine într-un moment sensibil pentru hotel, după ce, în lunile anterioare, acesta a fost afectat indirect de resturi provenite de la o dronă interceptată în zona Dubaiului, incident care a provocat un incendiu minor la fațada exterioară, stins rapid de autorități.