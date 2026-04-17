Printre numele cunoscute se regăsesc președintele SUA, Donald Trump, celebrul creator de conținut MrBeast și Victoria Beckham. Lista este împărțită pe mai multe categorii, iar la „Pionieri” apare Reid Wiseman, pilotul american care a condus primul survol al Lunii după mai bine de 50 de ani.

Tot aici este inclus și MrBeast, unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din lume, cu sute de milioane de abonați. Recent, acesta a atras atenția și printr-un proiect filmat în Salina Turda.

Actori și artiști care au dominat ultimul an

La categoria „Artiști” sunt menționați actori precum Noah Wyle, dar și Dakota Johnson și Benicio del Toro. În categoria „Titani” apare Ralph Lauren, dar și Zoe Saldana, ale cărei filme au depășit încasări totale de 15 miliarde de dolari.

Categoria „Legende” le include pe Victoria Beckham și pe Ethan Hawke. Actorul a vorbit despre relația cu publicul și despre cum percepe succesul în timp:

„Timpul este cel mai bun critic. Nimic nu mă face mai fericit decât momentul în care o persoană de 22 de ani vine la mine și îmi spune că i-a plăcut filmul meu.”

Liderii lumii, în același clasament, chiar dacă sunt în tabere opuse

Categoria „Lideri” aduce laolaltă personalități politice cu viziuni diferite. Pe listă apar mai mulți membri ai administrației americane, în frunte cu Donald Trump, dar și lideri care au avut poziții opuse acestuia, precum președintele Chinei, Papa Leon sau președinta Mexicului. Singurul lider european inclus este Mette Frederiksen.

În categoria „Inovatori” apare și Lando Norris, campion mondial de Formula 1 în 2025. Clasamentul din acest an arată, încă o dată, că influența nu mai vine dintr-un singur domeniu, ci dintr-un amestec de politică, tehnologie, entertainment și sport.