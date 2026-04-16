"Guvernul va trebui să prezinte un proiect de lege și măsuri de reglementare pentru a îmbunătăți protecția alegerilor noastre împotriva interferențelor străine", a declarat Macron, joi, în fața a câtorva sute de primari adunați la Palatul Elysee.

Aceste interferențe "v-au afectat uneori", le-a spus el oficialilor proaspăt aleși la alegerile municipale din martie. De asemenea, "i-au afectat pe mulți dintre vecinii noștri", a adăugat el, făcând aluzie la recentele alegeri din Moldova, România și, de asemenea, Germania.

În vizorul său se află Rusia, care - așa cum a subliniat liderul de la Palatul Elysee în februarie - 'cumpără masiv milioane de conturi false în perioadele electorale", relatează AFP.

"Vom lupta la nivel european pentru a interzice aceste conturi false. Europa trebuie să fie primul teritoriu în care acestea sunt interzise", a arătat acesta.

Promițând să "adopte o serie întreagă de măsuri pentru a proteja mai bine dezbaterea democratică de capriciile rețelelor sociale", președintele francez și-a exprimat, de asemenea, dorința de a "reglementa discursul pe rețelele de socializare, în special posibilitatea de a cumpăra acest discurs în perioadele electorale".