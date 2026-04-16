Franța pregătește o lege împotriva ingerințelor externe în procesul electoral: anunțul lui Macron

Emmanuel Macron/ Profimedia
Președintele Emmanuel Macron a anunțat un proiect de lege pentru a proteja alegerile franceze "împotriva interferențelor străine". Anunțul vine cu un an înainte de alegerile prezidențiale care îi vor desemna succesorul.

"Guvernul va trebui să prezinte un proiect de lege și măsuri de reglementare pentru a îmbunătăți protecția alegerilor noastre împotriva interferențelor străine", a declarat Macron, joi, în fața a câtorva sute de primari adunați la Palatul Elysee.

Aceste interferențe "v-au afectat uneori", le-a spus el oficialilor proaspăt aleși la alegerile municipale din martie. De asemenea, "i-au afectat pe mulți dintre vecinii noștri", a adăugat el, făcând aluzie la recentele alegeri din Moldova, România și, de asemenea, Germania.

În vizorul său se află Rusia, care - așa cum a subliniat liderul de la Palatul Elysee în februarie - 'cumpără masiv milioane de conturi false în perioadele electorale", relatează AFP.

"Vom lupta la nivel european pentru a interzice aceste conturi false. Europa trebuie să fie primul teritoriu în care acestea sunt interzise", a arătat acesta.

Promițând să "adopte o serie întreagă de măsuri pentru a proteja mai bine dezbaterea democratică de capriciile rețelelor sociale", președintele francez și-a exprimat, de asemenea, dorința de a "reglementa discursul pe rețelele de socializare, în special posibilitatea de a cumpăra acest discurs în perioadele electorale".