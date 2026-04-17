De asemenea, Trump a susținut că economia Statelor Unite performează foarte bine sub conducerea sa, afirmând că actualele rezultate depășesc chiar și nivelul atins în primul său mandat, pe care îl consideră cel mai bun din istoria țării. Declarațiile au fost făcute în Las Vegas, unde prețul benzinei se apropie de 5 dolari pe galon.

Referindu-se la Iran, Trump a descris intervenția ca fiind necesară pentru a preveni consecințe grave, în ciuda faptului că a numit țara „minunată”.

În privința inflației, acesta a minimalizat fenomenul, catalogându-l drept unul „artificial”, generat în principal de creșterea prețurilor la energie și combustibil. El a sugerat că aceste costuri ar putea reveni curând la nivelurile anterioare conflictului.

Vorbind despre evoluția prețului petrolului, Trump a îndemnat publicul să urmărească ce se va întâmpla în perioada următoare, lăsând să se înțeleagă că ar putea apărea schimbări semnificative. Totodată, a făcut apel la susținerea Partidului Republican în alegerile de la jumătatea mandatului.

În final, el a reiterat ideea că victoria în război este iminentă și a menționat că există semne de deschidere din partea Iranului pentru un posibil acord, mai mari decât în urmă cu două luni.