Donald Trump minimalizează durata conflictului cu Iranul: „Au trecut doar două luni”. Președintele american, încrezător că rezultatul va fi favorabil

Donald Trump
Donald Trump

Preşedintele SUA Donald Trump a minimalizat durata războiului în curs cu Iranul, la un eveniment de campanie desfăşurat joi, comparând conflictul cu alte războaie ale SUA care au durat mai mult, relatează CNN.

Donald Trump a declarat că, după două luni de conflict, victoria ar putea veni în curând, comparând situația cu alte războaie care au durat ani întregi. El și-a exprimat încrederea că rezultatul favorabil este aproape.

De asemenea, Trump a susținut că economia Statelor Unite performează foarte bine sub conducerea sa, afirmând că actualele rezultate depășesc chiar și nivelul atins în primul său mandat, pe care îl consideră cel mai bun din istoria țării. Declarațiile au fost făcute în Las Vegas, unde prețul benzinei se apropie de 5 dolari pe galon.

Referindu-se la Iran, Trump a descris intervenția ca fiind necesară pentru a preveni consecințe grave, în ciuda faptului că a numit țara „minunată”.

În privința inflației, acesta a minimalizat fenomenul, catalogându-l drept unul „artificial”, generat în principal de creșterea prețurilor la energie și combustibil. El a sugerat că aceste costuri ar putea reveni curând la nivelurile anterioare conflictului.

Vorbind despre evoluția prețului petrolului, Trump a îndemnat publicul să urmărească ce se va întâmpla în perioada următoare, lăsând să se înțeleagă că ar putea apărea schimbări semnificative. Totodată, a făcut apel la susținerea Partidului Republican în alegerile de la jumătatea mandatului.

În final, el a reiterat ideea că victoria în război este iminentă și a menționat că există semne de deschidere din partea Iranului pentru un posibil acord, mai mari decât în urmă cu două luni.