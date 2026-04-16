Incidentul a avut loc pe traseul dintre Remeți și barajul Drăgan, într-o zonă dificilă, care a îngreunat intervenția echipelor de salvare.

Intervenție de urgență a Salvamont și SMURD

La fața locului au intervenit echipele Salvamont Bihor, alături de pompierii din cadrul ISU Aleșd și un echipaj SMURD Oradea.

Potrivit salvatorilor, turistul a fost găsit inițial în stare de inconștiență, însă și-a revenit ulterior. Acesta suferise o fractură la nivelul unui membru superior.

Operațiunea de salvare a fost una complexă, desfășurată în condiții dificile de teren. Echipele au reușit să evacueze victima în siguranță și să o predea echipajului de terapie intensivă mobilă.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Oradea pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.

Salvamontiștii atrag atenția asupra riscurilor asociate utilizării ATV-urilor în zone montane, mai ales pe trasee dificile sau necunoscute. Aceștia recomandă prudență și echipament adecvat pentru evitarea unor astfel de incidente.