După o întâlnire care a durat aproape o oră la Palatul Sándor, unde a fost primit de șeful statului, Péter Magyar a ieșit în fața presei cu un mesaj extrem de dur: insistă pentru plecarea președintelui din funcție imediat ce noul guvern va fi instalat.

Planuri rapide: Parlament convocat și guvern în formare

În urma discuțiilor, liderul maghiar a anunțat că Tamás Sulyok urmează să convoace prima sesiune a noului Parlament într-un interval foarte scurt, între 4 și 6 mai.

În același timp, președintele ar urma să-i încredințeze lui Péter Magyar misiunea de a forma noul executiv, ceea ce deschide calea pentru ca acesta să fie desemnat prim-ministru chiar din prima ședință legislativă.

Discuții tensionate și acuzații frontale

Potrivit declarațiilor făcute după întâlnire, Péter Magyar i-a prezentat lui Tamás Sulyok motivele pentru care consideră că acesta nu mai este potrivit pentru funcția de președinte.

Mesajul său a fost însă mult mai dur în momentul în care a vorbit despre ce urmează după instalarea guvernului:

„dacă el și celelalte „marionete”, precum Procurorul General, nu demisionează din proprie inițiativă după formarea guvernului, vor fi demiși din funcție folosind mandatul de două treimi și un amendament constituțional”.

În replică, susține Magyar, șeful statului ar fi oferit un răspuns ambiguu, invocând nevoia de a proteja statul de drept și sugerând că va analiza argumentele privind o eventuală demisie.

Negocieri în culise și întâlniri decisive

În paralel cu această confruntare instituțională, liderii partidului Tisza urmează să poarte discuții cu reprezentanții Palatului Sándor și ai Parlamentului pentru a stabili detaliile ședinței inaugurale și structura comisiilor.

„Ne-am despărțit de părerea că cel mai important lucru este să convocăm ședința inaugurală, deoarece ne aflăm în mijlocul unei crize energetice.”

Aceste consultări sunt esențiale pentru configurarea rapidă a noii puteri politice, într-un context considerat critic pentru Ungaria.

Schimbări majore în joc: alegeri prezidențiale directe?

Chiar înainte de alegeri, într-un interviu acordat lui Dániel Pál Rényi, Péter Magyar a deschis o dezbatere sensibilă privind modificarea sistemului politic din Ungaria și a explicat cum vede viitorul echilibrului de putere în stat:

„În calitate de viitor prim-ministru, ar fi bucuros dacă s-ar putea limita și mai mult puterile actualului prim-ministru ungar prin intermediul unor mecanisme de control și echilibru, astfel încât ceea ce s-a întâmplat în ultimii 16 ani să nu se mai întâmple. Aș dori să organizez o consultare socială și profesională foarte rapidă cu privire la oportunitatea alegerii următorului președinte al republicii în sistemul actual sau poate în noul sistem”.

Ofensivă anti-corupție și reforme în lanț

Programul anunțat de Péter Magyar include măsuri ferme împotriva corupției, printre care aderarea Ungariei la Parchetul European, înființarea unei noi instituții dedicate combaterii corupției și extinderea atribuțiilor Autorității de Integritate.

Totodată, acesta promite reforme profunde în justiție, întărirea independenței instituțiilor de anchetă, dar și relansarea libertății presei.

Schimbări sunt anunțate și în mediul academic, vizând universitățile și institutele de cercetare.

Bătălia pentru fondurile europene

Înainte chiar de instalarea noului guvern, Péter Magyar mizează pe continuarea negocierilor informale, sperând ca până cel târziu la jumătatea lunii mai să existe discuții la Bruxelles privind deblocarea fondurilor europene.

Miza este uriașă: câteva mii de miliarde de forinți, a căror soartă va fi decisă până în luna august.

Potrivit acestuia, există deja o înțelegere la nivel înalt: „nu există altă modalitate decât ca Ungaria să primească banii”.

Contacte la nivel înalt și presiune asupra președintelui

Pe plan extern, Péter Magyar a precizat că a discutat deja cu mai mulți lideri internaționali, inclusiv cu Recep Tayyip Erdogan, și că urmează să poarte conversații cu Benjamin Netanyahu. În total, spune el, a avut contacte cu aproximativ 20 de lideri.

De asemenea, a menționat că apreciază declarația lui Donald Trump potrivit căreia ar putea colabora bine.

În același timp, presiunea asupra președintelui crește, iar liderul Tisza a anunțat clar intenția sa: va solicita oficial demisia lui Tamás Sulyok.

Chiar înainte de întâlnirea de la Palatul Sándor, Péter Magyar a transmis că va asculta punctul de vedere al președintelui, însă va prezenta și concluzia votului popular: „decizia poporului maghiar, Tamás Sulyok trebuie să părăsească funcția după formarea noului guvern”.

Atac frontal: „nepotrivit” pentru funcție

Criticile lui Péter Magyar la adresa președintelui sunt extrem de dure, acesta considerând că Sulyok nu mai poate reprezenta statul maghiar la cel mai înalt nivel.

În evaluarea sa, președintele este: „nepotrivit să întruchipeze unitatea națiunii maghiare, nedemn să fie gardianul legii în Ungaria, nepotrivit să fie un standard moral și un model pentru poporul maghiar”.

Mesajul a fost reluat atât în discursul de victorie, cât și în conferința de presă internațională, unde a cerut demisia șefului statului: „cu atâta demnitate câtă i-a mai rămas”.

Reacția instituției prezidențiale și calculele din Parlament

Până în acest moment, Administrația Prezidențială nu a oferit un răspuns direct solicitării lui Péter Magyar, limitându-se la transmiterea unui document oficial în care subliniază că: „statutul juridic al președintelui republicii și condițiile de ocupare a funcției sunt, de asemenea, reglementate în mod clar de Legea fundamentală”.

Între timp, Tamás Sulyok urmează să se întâlnească și cu ceilalți lideri politici care au obținut locuri în Parlament, inclusiv Viktor Orbán și László Toroczkai, discuțiile fiind programate să aibă loc față în față.

Rezultatul final al alegerilor nu este încă definitiv, din cauza voturilor din diaspora, existând posibilitatea unor mici modificări după renumărarea programată.

Conform datelor existente în acest moment, partidul Tisza deține 136 de mandate, depășind pragul de două treimi necesar pentru modificări constituționale, în timp ce Fidesz-KDNP are 57 de locuri, iar formațiunea Patria Noastră 6 mandate.

Pragul pentru majoritatea de două treimi este de 133 de locuri, ceea ce oferă partidului lui Péter Magyar o putere semnificativă în viitorul legislativ.

Interviuri tensionate și avertisment final

Atmosfera din jurul noului lider rămâne extrem de tensionată, iar aparițiile sale publice reflectă acest lucru.

În interviurile acordate miercuri dimineață, Péter Magyar a transmis un nou mesaj dur, semnalând schimbări radicale după preluarea puterii: „fabrica de minciuni se va încheia după formarea guvernului”.

