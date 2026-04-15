Rezultatul a adus în prim-plan preparate din Europa și America de Sud, dar și surprize din bucătării mai puțin așteptate în topurile gastronomice globale, cu un câștigător care nu se află în zona clasicelor favorite ale consumatorilor internaționali.

Portugalia urcă pe primul loc cu un preparat cu istorie

Pe prima poziție a clasamentului se află Alheira de Mirandela, un cârnat portughez cu o identitate culinară aparte. Preparatul este realizat dintr-un amestec de carne de vită, porc și pasăre, combinat cu pâine, apoi afumat lent peste lemn de măslin sau stejar și condimentat cu usturoi, sare și boia de ardei.

În bucătăria portugheză, Alheira de Mirandela este considerat un preparat de bază, servit frecvent în tocănițe consistente sau ca fel principal, însoțit de cartofi ori legume. Nu este un cârnat care impresionează prin aspect, ci prin gust, fiind genul de preparat care câștigă aprecierea treptat, fără elemente spectaculoase la nivel vizual.

Polonia și Spania completează podiumul

Locul al doilea în clasament este ocupat de Kiełbasa wędzona din Polonia, un cârnat afumat extrem de cunoscut în Europa Centrală, prezent pe mesele de sărbătoare și în tradițiile culinare regionale.

Pe poziția a treia se află Chistorra din Spania, un cârnat subțire specific Țării Bascilor, definit printr-un gust intens dat de boia și a condimentelor puternice.

Primele poziții ale clasamentului au fost completate de alte preparate cu identitate puternică: Chorizo a la parrilla din Argentina a urcat pe locul patru, iar Sucuk-ul turcesc a ocupat locul cinci, confirmând diversitatea gastronomică a topului.

Germania, prezentă masiv în top, dar fără locul întâi

Deși este considerată una dintre țările cu cea mai dezvoltată cultură a cârnaților, Germania nu a reușit să urce pe prima poziție. Cel mai bine plasat preparat german a fost Bratwurst-ul din Nürnberg, situat pe locul șase, cu un scor de 4,2 din 5.

Pe locul zece apare Rostbratwurst-ul din Turingia, iar alte variante precum Weißwurst, Mettwurst sau Bockwurst sunt prezente în top 100, confirmând amploarea și diversitatea tradiției germane în acest segment culinar.

Chiar și așa, clasamentul arată că, în pofida dominației cantitative și regionale, Germania nu reușește să cucerească vârful ierarhiei globale.

România, prezentă în top cu Cârnații de Pleșcoi

România își face simțită prezența în acest clasament internațional prin Cârnații de Pleșcoi, un preparat tradițional obținut după o rețetă transmisă din generație în generație în zona satului Pleșcoi și a comunei Berca, județul Buzău.

Rețeta include carne de oaie, usturoi și ardei iute, într-o combinație specifică zonei, care a devenit emblematică pentru gastronomia locală. În ierarhia TasteAtlas, Cârnații de Pleșcoi au fost poziționați pe locul 7 la nivel mondial, imediat după preparatele germane din topul principal.

Bucătăria globală între tradiție și consum

Dincolo de clasamente și preferințe, organizații internaționale din domeniul sănătății au atras atenția de mai mult timp asupra consumului de carne roșie procesată. Organizația Mondială a Sănătății a semnalat că un consum ridicat poate fi asociat cu un risc crescut de cancer colorectal, fără a impune interdicții, ci subliniind relația dintre cantitate și frecvență.

În această perspectivă, cârnatul rămâne un aliment cu rădăcini istorice profunde, una dintre cele mai vechi metode de conservare a cărnii, prezentă în numeroase culturi. Diferența dintre tradiție și exces este dată de modul în care este integrat în alimentația zilnică.

