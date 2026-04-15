Este vorba despre fabrica ArcelorMittal Tubular Products din Roman, care a fost preluată de omul de afaceri ucrainean Victor Pinchuk, considerat al doilea cel mai bogat din Ucraina.

Tranzacție finalizată oficial la final de martie

Procesul de vânzare a fost dus la capăt de compania Interpipe, unul dintre jucătorii globali importanți din industria țevilor de oțel și a produselor feroviare. Achiziția fabricii din Roman a devenit efectivă începând cu data de 31 martie 2026.

Unitatea industrială din Roman are o tradiție solidă, fiind specializată în producția de țevi fără sudură și având clienți atât pe piața europeană, cât și la nivel internațional.

O fabrică cu istorie și rol strategic în industrie

Înființată în anul 1951, fabrica din Roman a devenit de-a lungul deceniilor un punct important pe harta industriei siderurgice din România.

Activitatea sa este concentrată pe producția de țevi din oțel fără sudură, cu diametre cuprinse între 168,3 mm și 406,4 mm, utilizate în domenii esențiale precum energia, construcțiile și industria.

De asemenea, unitatea produce conducte pentru proiecte onshore și offshore, dar și tuburi de căptușire și de foraj destinate sectorului petrolier și gazier, cunoscute în industrie drept OCTG.

Peste 300 de angajați și un nou început sub Interpipe

Fabrica din Roman, unde lucrează peste 300 de angajați, intră astfel în portofoliul internațional al companiei Interpipe, marcând o schimbare majoră de proprietate și direcție strategică.

Pentru grupul ucrainean, această preluare reprezintă un pas important, fiind prima sa platformă de producție din Uniunea Europeană.

„Operațiunea, finalizată recent, marchează o etapă importantă pentru industria siderurgică din România și reflectă schimbările din configurația pieței locale. Unitatea de producție din Roman, care numără peste 300 de angajați, intră astfel în portofoliul internațional al Interpipe și devine prima platformă de producție din Uniunea Europeană. Achiziția susține strategia companiei de extindere în Europa și de consolidare a prezenței pe piețe cu potențial industrial ridicat”, se arată într-un comunicat transmis de compania de consultanță și servicii financiare care a oferit asistență de specialitate în cadrul preluării fabricii.

Interpipe își extinde influența în Europa

Compania ucraineană Interpipe este deja un jucător global, produsele sale fiind comercializate în peste 70 de țări.

Rețeaua de vânzări este bine dezvoltată, cu birouri amplasate pe piețe-cheie din Europa, America de Nord și Orientul Mijlociu.

Datele companiei arată că, în anul 2025, Interpipe a livrat 470 de mii de tone de țevi și 89 de mii de tone de produse feroviare, acestea din urmă fiind comercializate sub marca KLW.

În total, grupul are aproximativ 9.500 de angajați, dintre care 1.150 sunt implicați în prezent în Forțele Armate ale Ucrainei sau în alte structuri de aplicare a legii.

Ieșire completă după o serie de vânzări

Retragerea ArcelorMittal din România nu este un gest izolat, ci face parte dintr-un proces mai amplu de ieșire de pe piața locală.

Anterior, grupul a vândut și fabrica ArcelorMittal Tubular Products din Iași. Aceasta a fost preluată în luna decembrie de compania Metinvest, controlată de miliardarul Rinat Ahmetov.

Unitatea din Iași produce țevi structurale sudate, utilizate în construcții, inginerie, infrastructură și agricultură, având o capacitate anuală de până la 240.000 de tone.

Prin aceste tranzacții, unul dintre cele mai mari nume din industria globală a oțelului își închide complet operațiunile din România, lăsând loc unor noi jucători să preia activele și să redefinească direcția sectorului siderurgic local.

