Potrivit informațiilor de pe șantier, segmentul ar putea deveni funcțional din această toamnă, reducând timpul de parcurgere între DN1A și DN1 la aproximativ 6 minute, potrivit Expresul de Buftea.

În prezent, traversarea aceleiași zone prin șoseaua de centură sau localitățile adiacente poate dura chiar și o oră în perioadele de vârf.

Stadiul lucrărilor pe acest tronson este estimat la 30%, iar ritmul a fost accelerat în ultimele săptămâni. Echipele de construcție lucrează inclusiv pe timpul nopții, profitând de condițiile meteo favorabile pentru asfaltare și consolidare.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a precizat că, odată finalizat segmentul, traficul greu și cel de tranzit vor fi deviate din localitățile Buftea, Mogoșoaia și Corbeanca.

Autoritățile consideră noua conexiune rapidă între DN1A și DN1 o alternativă majoră la actuala Centură a Capitalei, adesea aglomerată și subdimensionată.