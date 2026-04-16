Potrivit companiei, canalul a fost închis pe 27 martie pentru „încălcarea politicilor privind spamul, practicile înșelătoare și escrocheriile”. Grupul Explosive Media se prezintă drept independent, însă este suspectat de legături cu guvernul iranian.

Grupul a devenit viral în timpul conflictului dintre SUA și Iran, prin animații în stil Lego realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, care au adunat milioane de vizualizări. Deși contul de YouTube a fost eliminat, Explosive Media continuă să publice conținut similar pe alte platforme, precum X (deținută de Elon Musk) și Telegram.

Presa americană notează că și Instagram, platformă deținută de Meta, a șters contul grupului, deși un alt profil cu același nume era încă activ miercuri.

Într-un mesaj postat pe X, Explosive Media a criticat decizia YouTube, întrebând ironic: „Serios! Animațiile noastre în stil LEGO sunt chiar violente?”

Clipurile satirice ale grupului, distribuite intens de conturi pro-Teheran și chiar de unele reprezentanțe diplomatice iraniene, sunt considerate de analiști un instrument eficient al campaniilor de război informațional. Conținutul în limba engleză pare destinat publicului internațional, întrucât în Iran accesul la platforme precum X este blocat de ani de zile și posibil doar prin VPN.