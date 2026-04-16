Radostina Jekova, președinta Uniunii Producătorilor de Cereale din Bulgaria, a declarat în presa locală că situația este „foarte gravă”, iar organizația a transmis scrisori oficiale către ministerele Economiei, Finanțelor și Agriculturii, precum și către premierul Giurov, scrie Aktualno.

De la declanșarea crizei petrolului, prețurile combustibililor au crescut într-un ritm care depășește capacitatea fermierilor de a-și acoperi cheltuielile, iar sprijinul de stat este insuficient.

La îngrășăminte, creșterea este la fel de abruptă: dacă înainte de izbucnirea conflictului din Iran o tonă costa aproximativ 340 de euro, în prezent prețul a ajuns la 485 de euro fără livrare.

Prețul grâului se prăbușește, presiunea economică se amplifică

În timp ce costurile de producție cresc, prețurile de vânzare scad. Jekova a precizat că, în Portul Varna, grâul se tranzacționa ieri la aproximativ 170 de euro pe tonă — niveluri similare celor de acum 7–8 ani.

Agricultorii bulgari estimează o creștere totală a costurilor de aproximativ 50% față de anul 2025.