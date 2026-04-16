Situația critică în Bulgaria. Agricultroii amenință cu proteste masive, după ce toate prețuriloe au sărit în aer

Protest al agricultorilor bulgari
Protest al agricultorilor bulgari

Agricultorii din Bulgaria se pregătesc de proteste, după ce costurile combustibililor și îngrășămintelor au crescut brusc pe fondul războiului din Iran și al tensiunilor din zona Strâmtorii Ormuz. Reprezentanții industriei avertizează că numeroase ferme riscă să intre în faliment dacă statul nu intervine rapid.

Radostina Jekova, președinta Uniunii Producătorilor de Cereale din Bulgaria, a declarat în presa locală că situația este „foarte gravă”, iar organizația a transmis scrisori oficiale către ministerele Economiei, Finanțelor și Agriculturii, precum și către premierul Giurov, scrie Aktualno.

De la declanșarea crizei petrolului, prețurile combustibililor au crescut într-un ritm care depășește capacitatea fermierilor de a-și acoperi cheltuielile, iar sprijinul de stat este insuficient.

La îngrășăminte, creșterea este la fel de abruptă: dacă înainte de izbucnirea conflictului din Iran o tonă costa aproximativ 340 de euro, în prezent prețul a ajuns la 485 de euro fără livrare.

Prețul grâului se prăbușește, presiunea economică se amplifică

În timp ce costurile de producție cresc, prețurile de vânzare scad. Jekova a precizat că, în Portul Varna, grâul se tranzacționa ieri la aproximativ 170 de euro pe tonă — niveluri similare celor de acum 7–8 ani.

Agricultorii bulgari estimează o creștere totală a costurilor de aproximativ 50% față de anul 2025.