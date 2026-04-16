Mutarea micului dejun mai devreme – și menținerea unui program stabil al meselor – poate fi un obicei simplu și cu risc scăzut care susține îmbătrânirea sănătoasă, susținut de cercetări tot mai numeroase din domeniul crononutriției și al ritmurilor circadiene.

Un nou articol publicat în Communications Medicine și prezentat pe Nature.com a urmărit 2.945 de adulți din Marea Britanie timp de peste 20 de ani, cu evaluări repetate ale orelor meselor, sănătății și geneticii. Concluzia? Ora micului dejun contează – foarte mult.

Efectul a fost rezumat simplu: fiecare oră suplimentară de întârziere a micului dejun a fost asociată cu un risc de deces mai mare cu aproximativ 8–11% în analizele modelate.

De ce contează momentul (nu doar ce mănânci)

Corpul uman nu este doar o mașină – este un ceas. Ritmurile circadiene reglează somnul, hormonii, digestia și metabolismul. Mâncatul la „momentul greșit” poate da peste cap aceste ceasuri biologice.

Sensibilitatea la insulină este mai mare dimineața, ceea ce înseamnă că organismul gestionează mai eficient carbohidrații și zahărul.

Melatonina crește seara, afectând toleranța la glucoză. Într-un studiu controlat, o cină târzie a dus la glicemie mai mare și un răspuns insulinic mai scăzut, mai ales la persoanele cu variante genetice ale receptorilor pentru melatonină. Asta înseamnă că organismul este mai puțin pregătit să proceseze mâncarea târziu în noapte.

Dovezi că mâncatul mai devreme ajută

Noul studiu se aliniază unui val mai larg de cercetări:

Post intermitent cu alimentație în prima parte a zilei: un studiu controlat pe bărbați cu prediabet a arătat că mâncatul într-o fereastră de 6 ore, încheiată la mijlocul după-amiezii, a îmbunătățit sensibilitatea la insulină, tensiunea arterială, stresul oxidativ și chiar apetitul – fără pierdere în greutate.

Omiterea micului dejun și mortalitatea: într-o mare cohortă din SUA (NHANES), persoanele care nu luau niciodată micul dejun au avut o mortalitate cardiovasculară semnificativ mai mare pe parcursul a 17–23 de ani de urmărire.

Ora cinei: alte studii arată că mesele târzii seara afectează negativ controlul glicemiei, în special la persoanele predispuse genetic la un metabolism mai slab seara.

Împreună, aceste cercetări transmit un mesaj clar: ferestrele de alimentație mai devreme și consecvente sunt aliniate cu biologia corpului – și probabil susțin o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Ghid rapid pentru obiceiuri mai sănătoase

Stabilește o oră fixă pentru micul dejun. Încearcă să mănânci în 60–90 de minute după trezire și menține acest ritm timp de două săptămâni.

Mută caloriile mai devreme. Concentrează o parte mai mare din aportul zilnic în prima parte a zilei și fă cina mai ușoară și mai devreme.

Lasă o pauză mai mare înainte de somn. Încearcă să termini cina cu 3–4 ore înainte de culcare.

Concentrează-te pe tipare, nu pe perfecțiune. Evenimentele sociale, călătoriile sau serile târzii pot apărea. Important este media zilnică.

Dacă ești o persoană „nocturnă”, ajustează gradual. Începe cu un program de trezire constant și mută micul dejun mai devreme cu 15–20 de minute treptat.

Atenție medicală: dacă ai diabet, hipoglicemie sau iei medicamente care scad glicemia, consultă medicul înainte de a modifica programul meselor, potrivit sursei.