Calificând blocada drept un act provocator, Baghaei a declarat că forțele armate iraniene sunt pregătite să ia măsurile necesare în această situație.



Declarația sa intervine într-un context de îngrijorări în creștere privind menținerea încetării focului în războiul declanșat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului în 28 februarie, un armistițiu de două săptămâni fiind inițial mediat pentru a dezescalada tensiunile dintre Washington și Teheran.



De asemenea, președintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a subliniat pe rețelele de socializare că Libanul trebuie inclus în orice acord de încetare a focului, notează Xinhua.



Într-un interviu separat pentru agenția de presă iraniană Isna, Mohsen Rezaei, consilier militar de rang înalt al noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, declarase că Iranul este pregătit pentru un război prelungit, în pofida amenințării cu un blocaj maritim din partea SUA. Potrivit acestuia, Iranul nu va face niciun fel de compromis în privința condițiilor sale la negocierile cu SUA.

Război în Orientul Mijlociu. Iranul anunţă arestarea a patru „agenţi cu legături cu Mosad” și amenință că va scufunda navele americane din Strâmtoarea Ormuz

SUA, acuzate că au devenit polițistul din strâmtoarea Ormuz

Rezaei a criticat Statele Unite pentru încercarea de a acționa ca \"polițistul\" Strâmtorii Ormuz, spunând că Iranul nu va renunța niciodată la drepturile sale asupra acestei căi navigabile vitale pentru exportul de țiței.



"Domnul (Donald) Trump vrea să devină polițistul Strâmtorii Ormuz. Chiar asta este îndeletnicirea dumneavoastră? Chiar asta este îndeletnicirea unei armate puternice precum cea a Statelor Unite?", a întrebat retoric într-o declarație la televiziunea de stat iraniană Mohsen Rezaei, fost comandant-șef al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC), numit consilier militar de către Khamenei luna trecută, potrivit AFP.



În aceeași declarație făcută miercuri, consilierul noul ayatollah a amenințat că Teheranul ar putea ataca și scufunda navele americane în Strâmtoarea Ormuz dacă Washingtonul va încerca s-o facă pe "polițistul" pe această cale navigabilă strategică.

