Scandalos: Nicușor Dan se implică în campania electorală de frica Ancăi Alexandrescu. Un nou video îl arată cum le dă dreptate reziștilor

Reziștii se lipesc de Nicușor Dan din nou și îl folosesc în campanie
Recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni este, prin tradiție, unul dintre puținele momente în care instituțiile statului ar trebui să lase la o parte calculele politice și să transmită un mesaj de unitate. În locul acestei atmosfere solemne, USR a profitat de decorul prezidențial pentru a-și turna un material de campanie.

Într-un video postat pe rețelele de socializare, Vlad Voiculescu, fostul ministru rezist al Sănătății, îl prezintă pe candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, purtând o discuție amicală cu Nicușor Dan în cadrul recepției de la Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale. 

Cu toate acestea, videoclipul nu este prezentat doar ca o simpla scenetă din cadrul unui eveniment oficial, ci vine la pachet cu mesaje electorale: 

„Haosul urbanistic din București nu este o întâmplare, este rezultatul unor decizii politice. Iar adevărul este simplu: el putea fi oprit după alegerile din 2020. O spune chiar președintele Nicușor Dan. (...)

Alegerile de duminică sunt și despre valori și priorități. USR și Nicușor Dan au pus mereu pe primul loc prioritățile orașului.
Partidele vechi au rămas mereu mufate la interesele găștilor care depind de ele”, scrie Vlad Voiculescu în descrierea videoclipului. 
Astfel, președintele Nicușor Dan, care constituțional trebuie sa fie neutru din punct de vedere politic, devine parte a mesajului electoral al reziștilor. 
 