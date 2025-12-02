Într-un video postat pe rețelele de socializare, Vlad Voiculescu, fostul ministru rezist al Sănătății, îl prezintă pe candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, purtând o discuție amicală cu Nicușor Dan în cadrul recepției de la Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale.

Cu toate acestea, videoclipul nu este prezentat doar ca o simpla scenetă din cadrul unui eveniment oficial, ci vine la pachet cu mesaje electorale:

„Haosul urbanistic din București nu este o întâmplare, este rezultatul unor decizii politice. Iar adevărul este simplu: el putea fi oprit după alegerile din 2020. O spune chiar președintele Nicușor Dan. (...)

Alegerile de duminică sunt și despre valori și priorități. USR și Nicușor Dan au pus mereu pe primul loc prioritățile orașului.

Partidele vechi au rămas mereu mufate la interesele găștilor care depind de ele”, scrie Vlad Voiculescu în descrierea videoclipului.

Astfel, președintele Nicușor Dan, care constituțional trebuie sa fie neutru din punct de vedere politic, devine parte a mesajului electoral al reziștilor.